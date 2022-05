Réforme de l’État: temps d’y penser, dit la CGSP

Pour le syndicat socialiste du service public, rester au balcon en attendant les revendications flamandes n’est pas envisageable: " Par le passé les francophones n’ont jamais été demandeurs de rien , indique à ce propos Laurent Pirnay, le secrétaire général adjoint de l’Interrégionale wallonne de la CGSP (IRW-CGSP). Résultat, ce qu’ils ont eu, ils l’ont subi. "

Il faut donc cette fois l’anticiper et être proactif quant à une discussion sur une réforme de l’État. C’est précisément le fil rouge de l’ouvrage que publie l’IRW-CGSP: " La Wallonie à l’heure des choix. Vers la septième réforme de l’État ". Un livre qui compile les collaborations d’une vingtaine d’auteurs. Des chercheurs comme le professeur d’histoire de l’ULiège Bruno Demoulin, David Van Den Abbeel, du Crisp, ou des personnalités plus engagées telles Fabrice Jacquemart, directeur de la Form’Action André Renard, le ministre wallon Pierre-Yves Dermagne ou encore le président des mutualités socialistes Édouard Delruelle.

Réveiller le fait régional

Identité wallonne, économie, industrie, finances publiques,…: ce livre réalisé en collaboration avec la revue Politique balaie large. Pour un état des lieux – historique notamment – mais aussi dans un souci prospectif.

" En Wallonie on a toujours été trop attentiste par rapport à ces questions , dit Patrick Lebrun, secrétaire général de la CGSP. Alors soit on continue à se mettre la tête dans le sable, soit nous réfléchissons à ce que pourrait être une réforme de l’État et à ce que les Wallons – sous l’angle syndical – veulent en faire. "

Si la CGSP ne cache pas sa préférence régionaliste à quatre régions, elle veut aussi fixer des lignes rouges à ne pas franchir: sécurité sociale et droit du travail doivent rester un socle commun. Même si pour le second, une opérationnalisation adaptée aux spécificités du marché wallon a du sens.

Une septième réforme de l’État n’impliquera d’ailleurs pas que son cortège de transferts de compétences vers la Wallonie – ce qui ne serait déjà pas rien à assumer et organiser. Elle aura aussi pour conséquences des bouleversements importants au sein de l’espace francophone, analyse-t-on à la CGSP. La question de Bruxelles, celle de la communauté germanophone de plus en plus encline à l’autonomie, la question de la survie de la Fédération Wallonie-Bruxelles,… Les défis ne manqueront pas côté francophone, et ils seront plus aigus qu’en Flandre où le paysage politique et institutionnel est plus homogène.

" Discerner les enjeux régionaux " de cette réforme de l’État est d’ailleurs aussi un des objectifs de cet ouvrage.

En plus de secouer un peu le cocotier politique au sein duquel le fait régional est victime d’un certain encroûtement et d’un manque de personnalités politiques pour le défendre, déplore-t-on à la CGSP.