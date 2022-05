Mer du Nord : la connexion belgo-britannique a le vent en poupe

"Nous sommes le Royaume Uni et nous sommes prêts à commercer avec vous" , est-il écrit au cœur des locaux du ministère britannique de l’énergie et des affaires, qui pilote - entre autres choses - le projet anglo-saxon de transition énergétique en mer du Nord. Un espace également perçu par les pays environnants, dont la Belgique, comme un hub énergétique stratégique (notamment pour l’éolien offshore). Alors qu’une crise énergétique majeure, en marge de la guerre en Ukraine, guette l’Europe entière, Belges et Britanniques entendent donc poursuivre leur coopération, afin "d’explorer les liens entre les parcs éoliens et l’interconnexion pour aider à intégrer les énergies renouvelables tout en assurant un approvisionnement énergétique sûr au coût le plus bas pour les consommateurs" , comme le stipule une déclaration conjointe fin 2021.