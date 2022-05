Les types en uniforme appellent vaguement des infirmiers pour le conduire à l’hôpital mais il est déjà trop tard. Grzegorz décédera de ses blessures dans les heures suivantes.

Cette bavure, comme il s’en produit à la pelle sous le régime totalitaire du général Jaruzelski, aurait pu être étouffée, sans la présence d’un personnage-clé. Le tabassage du jeune homme a en effet eu lieu sous les yeux de son ami, Jurek. Profondément ébranlé, le témoin oculaire a tout balancé à la mère de Grzegorz, une militante anticommuniste.

Quand on attaque le système…

Le réalisateur polonais Jan P. Matuszynski nous raconte le procès qui s’est ensuivi. Ou plutôt le simulacre de procès. Car la justice ne fonctionnait que dans un sens à cette époque. Intimidations, mises sur écoute, menaces, mensonges, tout a été mis en œuvre pour protéger les policiers qui ont tué l’étudiant. C’est ce qui arrive quand on attaque ce genre de système.

Leave no traces (ne laissez pas de traces dans la langue de Molière) est donc le type de film qui laisse complètement parano. Toutes les strates de l’appareil étatique convergent vers le même but, et celles qui résistent finissent par être écrabouillées.

Cela va de l’infirmier qu’on persuade qu’il a fait preuve de négligence, aux parents du témoin oculaire qui ont intérêt à la fermer s’ils veulent éviter la prison. Même la personne la plus honnête du monde ne peut rien faire pour contrer la machine. Toute cette mécanique fait froid dans le dos. On suffoque.

Cette sensation d’étouffement est renforcée par une musique oppressante et les plans nerveux sur le pauvre gamin qui tente de rendre justice à son copain.

On a là tous les ingrédients du film d’espionnage, où la tension imprègne les recoins de chaque pièce. Mais contrairement aux James Bond, tout est vrai, malheureusement. Même si c’est parfois bavard et que certains éléments peuvent échapper aux spectateurs qui ne connaissent pas cette partie de l’histoire de la Pologne, la mise en scène suffit à faire passer le message.

Une brillante démonstration du fonctionnement d’un régime totalitaire menacé par ses sujets.

Drame de Jan P. Matuszynski. Avec Tomasz Zietek et Sandra Korzeniak. Durée: 2h39.