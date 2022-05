Dans les rues de la capitale de la République Démocratique du Congo, on suit le quotidien de Chancelvie et ses amies, un groupe de filles qui (sur)vivent dans la rue. On les appelle "phaseur", ces enfants sans domicile fixe qui doivent chaque jour trouver de quoi manger. Entre la prostitution, la manche, mais aussi la fabrication de costumes colorés à partir de déchets, Chancelvie, enceinte de 8 mois, affronte l’adversité avec le sourire – mais la violence et la guerre de gangs sont aussi une menace quotidienne.

Ce qu’on en pense

Après Kinshasa Kids, Marc-Henri Wajnberg poursuit son travail documentaire sur les enfants des rues de la RDC. Derrière les sourires de ses héroïnes et la musique pop qui le traverse, I am chance montre cependant un quotidien brutal et âpre, entre débrouille et violence.

On sent une volonté de dénoncer ces conditions, mais elle se perd dans une approche intime et émotionnelle, touchante mais qui manque parfois d’un recul nécessaire.

Documentaire de Marc-Henri Wajnberg. Durée: 1h25.