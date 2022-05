Si l’industrie de la mode poursuit sa trajectoire actuelle, les ventes totales de vêtements pourraient atteindre 175millions de tonnes en 2050

" En moyenne, chaque personne achète 60% de vêtements en plus par rapport à 2005.Ils sont par ailleurs conservés moins longtemps", rapporte Olivier Biérin. Le député wallon Écolo vient de boucler une proposition de résolution pour permettre à la Région de contribuer au changement.

La masse

"Si l’industrie de la mode poursuit sa trajectoire actuelle, les ventes totales de vêtements pourraient atteindre 175millions de tonnes en 2050.C’est trois fois plus que le volume actuel ", reprend l’Écolo.

Cette montagne de fringues qu’on ne garde pas longtemps ne représente encore que le sommet de l’iceberg.

La chaîne de fabrication envoie 2,1milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère

En effet, l’industrie du textile et de la mode à prix cassés repose toujours, en grande partie, sur l’exploitation d’une armée de travailleurs et de travailleuses à peine rémunérés et soumis à des conditions de travail encore trop souvent indécentes (lire ci-dessous "En chiffres").

Les ressources naturelles sont elles aussi surexploitées et la chaîne de fabrication envoie 2,1milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Plus "fort" que les nuisances réunies de l’aviation et de la navigation…

Mais que peut y faire la Régionwallonne?

Le lin, le chanvre

C’est l’objet de la proposition de résolution adressée par Olivier Biérin au gouvernement wallon.

" On a travaillé avec les ONG, avec les acteurs belges du secteur, qui souffrent eux-mêmes de la concurrence internationale, etc. Il n’y a pas de réflexion globale sur le sujet à ce stade. Mais des initiatives ont été prises par le gouvernement actuel sur la relocalisation de filières de production, avec l’aide de Valbiom (NDLR: ASBL active dans la valorisation de la biomasse)", dit-il.

Il évoque la culture du chanvre, qui pourrait s’intégrer non seulement dans la production de textile mais aussi de matériaux de construction (isolation, etc.). " La Région investit beaucoup en ce moment dans ce créneau.C’est peut-être une opportunité. On produit aussi beaucoup de lin par exemple, mais on l’exporte loin et, une fois filé, traité et transformé, il revient chez nous. "

Reprise

Le député Écolo est né dans une région (Verviers) où l’industrie textile a un jour créé beaucoup de richesses." Aujourd’hui, on pourrait rester dans l’option de sauver ce qui surnage encore, à Verviers ou en Wallonie picarde, mais en repartant vers un nouveau développement, avec des filières non plus basées sur l’exportation mais sur la résilience, la relocalisation et la réduction des gaz à effet de serre. "

Encourager et soutenir une slow fashion, c’est donc aussi dans les cordes de la Région, résume Olivier Biérin, même si pas mal de compétences restent aux étages du fédéral et de l’Europe.

Le député propose au gouvernement wallon entre autres d’étudier une obligation de reprise des textiles usagers et de contribuer au développement du réemploi et du recyclage de vêtements, avec ce que ça suppose aussi comme soutien aux formations diverses en lien avec ces filières.Il y a matière à mouiller sa chemise.