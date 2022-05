Des copropriétaires trop souvent «malmenés»

Si cette décision du fédéral a suscité l’indignation, elle ne constitue manifestement pas un cas isolé.Les copropriétés seraient même "malmenées" par nos gouvernements, affirme Pierre Moreau, syndic de copropriété, qui évoque un certain nombre "d’erreurs techniques".

Selon notre interlocuteur, nos gouvernements considèreraient, à tort, les Associations de copropriétaires (ACP) comme des entités commerciales. "Les associations de copropriétaires sont des personnes morales, mais qui ne dépendent pas du Code des sociétés et des associations mais bien du Code civil.Elles sont donc assimilables à des personnes physiques.[...] En fait, à la fin des années 90, le législateur s’est rendu compte qu’il fallait au moins une personne responsable pour les copropriétés." C’est la raison pour laquelle les ACP disposent d’un numéro d’identification appelé "d’entreprise". "L’idée était donc de créer une personne morale pour éviter de faire intervenir tous les copropriétaires dans la signature de tous les actes."

Il s’agit là d’un processus de simplification.La plupart des copropriétés en Belgique restent toutefois affectées à du résidentiel, et ne correspondent pas à des entités commerciales. "Cependant, certaines décisions montrent que nos gouvernements s’emmêlent les pinceaux et ne maîtrisent pas les spécificités des ACP."

Des caractéristiques particulières

Parmi ces incongruités, Pierre Moreau cite entre autres la taxe prosumer. "Les copropriétaires d’ACP, via le fonds de réserve de leur ACP, ont financé de leurs propres deniers la pose de panneaux photovoltaïques." Or, la prime compensant cette taxe est actuellement refusée aux occupants d’une copropriété. "Le prétexte est que les ACP disposent d’un contrat de fourniture non résidentiel... Dans ce cas de figure, elles ne peuvent pas prétendre à la prime."

Le cas des chèques corona est un autre exemple étonnant. Certaines copropriétés emploient en effet un technicien de surface, inscrit d’office dans la convention paritaire 323. "Suite à la possibilité offerte par le gouvernement d’octroyer une prime corona unique à partir du 1er août 2021, la Commission paritaire 323 a décidé que les employeurs relevant de cette convention devaient en délivrer pour un montant minimal de 280€."

Cette possibilité ne concerne par ailleurs que les entreprises qui ont réalisé de bons résultats pendant la pandémie. "Imaginer qu’une ACP ait réalisé de bons résultats pendant la pandémie est une première mondiale! [...] Le ministre de l’Empoi a manifestement estimé que les copropriétés faisaient du bénéfice, puisqu’il les intègre dans les sociétés commerciales."

Pour Pierre Moreau, il est grand temps de "reconnaitre les caractéristiques particulières de l’association de copropriétaires.Celle-ci relève bien du Code civil, et est assimilable à une personne physique."

Le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC) ne dit d’ailleurs pas autre chose. "Cela fait partie de nos revendications depuis les élections de 2019, avance Olivier Hamal, président du SNPC. Les copropriétés sont composées essentiellement de logements, de particuliers qui y habitent et de locataires.Ces personnes ne peuvent toutefois pas bénéficier d’une série d’avantages, contrairement au consommateur lambda [... ] Depuis des années, le SNPC demande que les copropriétés soient reconnues comme des consommateurs ou, à tout le moins, de leur étendre certaines mesures de protections bénéfic iant aux consommateurs."