Le rétrofit électrique attend un cadre légal pour démarrer

Et chez nous? La question de l’homologation de ces véhicules est précisément ce qui coince, indique Julien Matagne. Le député wallon des Engagés, sollicité par quelques pionniers du rétrofit électrique en Wallonie et à Bruxelles, bataille sur cette question depuis plus d’un an et a d’ailleurs déposé une proposition de décret.

" Le problème chez nous, c’est que les acteurs du rétrofit doivent homologuer chaque véhicule individuellement ", indique Julien Matagne. Ce qui, d’une part, est coûteux (plusieurs dizaines de milliers d’euros) et, d’autre part, doit se faire à l’étranger (avec réimportation du véhicule) faute de cadre légal chez nous. Une situation qui, indique le député des Engagés, met en péril le développement de cette activité économique et pourrait même faire fuir à l’étranger les quelques pionniers qui tentent d’ouvrir la voie chez nous.

Le secteur inquiet de la future législation

Un cadre légal pourtant, on y travaille tant au niveau régional qu’au fédéral. Les ministres régionale Valérie De Bue (MR) pour la Sécurité routière et donc le contrôle du respect des prescriptions techniques, et fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (écolo) pour la fixation de ces prescriptions, avancent de conserve. Avec les deux autres Régions d’ailleurs. Il y a une dizaine de jours, en commission du parlement wallon, la ministre De Bue expliquait d’ailleurs que les trois administrations régionales et l’administration fédérale s’étaient accordées sur une liste d’exigences pour le rétrofit. À ce stade, la Wallonie attend le projet d’arrêté du Fédéral pour écrire l’arrêté wallon concernant les compétences régionales en fonction de celui-ci.

Soulagement du secteur du rétrofit? Au contraire, on s’inquiète plutôt de la voie qui serait prise. Celle d’une homologation, certes simplifiée, mais individuelle. Pour des acteurs comme Décarbone, actif dans la conversion électrique de flottes de véhicules utilitaires, ou comme le Liégeois Green Propulsion qui commercialise des kits électriques complets dédiés au rétrofit d’ancêtres, c’est impraticable. Pour que leurs services de rétrofit soient financièrement accessibles, il leur faut une homologation en série. C’est d’ailleurs le modèle qui a été fixé en France avec une homologation par modèle de véhicule, ce qui évite de refaire le circuit administratif et de tests techniques à chaque véhicule. Chez nos voisins de l’Hexagone, une voiture rétrofitée donne même droit à une prime à la conversion jusqu’à 5000 euros. De quoi faire baisser la note d’une conversion qui coûte en moyenne 15000 euros.