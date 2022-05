Liliane Balfroid ne cachait pas sa satisfaction samedi après-midi, à l’issue de la 35e édition de la dictée qui porte son nom. Une finale, organisée samedi à Namur, qui clôture une saison particulière puisqu’il n’y a pas eu cette fois d’épreuves dans les provinces vu les mesures sanitaires toujours en place en ce début d’année.

LeCovid était d’ailleurs l’un des trois thèmes proposés dans le texte lu à près de300 élèves de sixième primaire.Les inondations de l’été dernier et la guerre en Ukraine figuraient également dans la dictée.

Gagnante en individuel et avec sa classe

Au terme de la correction, deux copies sont sorties du lot, avec une seule faute. Mathilde Nachtergaele, de l’école de Profondsart (Limal, Wavre), s’est imposée devant Romain Gruslin, de l’école communale d’Andoy-Wierde (Namur) grâce à la dictée des dix mots "difficiles".

"Je m’étais juste préparée en classe. Et je n’ai pas trouvé la dictée difficile, expliquait la "plume d’or", sauf certains mots. Je pense que j’ai une bonne orthographe parce que je lis. Cela me permet de mémoriser des mots. Mais j’ai douté sur "appauvri", j’avais mis "es" et puis je l’ai effacé."

Si elle ne l’a pas souligné samedi,Mathilde avait visiblement bien préparé le concours en classe: sur les 6 candidats issus de l’école deProfondsart, cinq ont terminé sous les six fautes.Un solide tir groupé qui a justifié le titre de meilleure classe.

Particulièrement enthousiaste à l’idée de monter sur le podium, Romain Gruslin, deuxième, y allait d’un conseil aux prochains candidats du concours. "Il faut s’entraîner mais pas trop, peut-être une dictée par jour, pas plus, soulignait le jeune Namurois. Je pense qu’il ne faut pas stresser durant l’épreuve, sinon on oublie toutes les règles… et là, c’est fini! "

Si tous n’ont pas décroché la timbale samedi, les 300 participants conserveront à coup sûr un bon souvenir de cette finale particulière.