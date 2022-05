Découvrez la Librairie de L’Avenir

Ce lundi, notre média innove encore avec l’officiel lancement de la Librairie de L’Avenir , un nouvel outil qui vous permettra de plus facilement vous orienter dans la jungle des sorties. Petite présentation.

1. C’est quoi?

La Librairie de L’Avenir , que vous pouvez retrouver sur notre site www.lavenir.net , est une gigantesque base de données, facile d’utilisation, où seront compilées toutes les chroniques publiées, dans nos pages du journal ou directement sur le web (donc inédites), par notre rédaction culturelle. Vous pourrez y retrouver, grâce à un menu défilant, nos critiques de romans, mais aussi de bandes dessinées et d’ouvrages jeunesse, résumées et commentées de façon claire et concise.

2. Pour quoi faire?

C’est au moment des fêtes de fin d’année… 2020 qu’est née l’idée de la Librairie : " Et on a commencé à bosser concrètement dessus à l’été suivant ", se souvient Audrey Verbist, la responsable de la rubrique littérature. " Chaque année, poursuit-elle, on cherche des idées cadeaux à soumettre aux lecteurs pour Noël. Or, des idées cadeaux, on en publie plein chaque semaine à travers nos chroniques de livres. Il fallait donc trouver un moyen de leur apporter une valeur ajoutée, en les regroupant en un seul et même endroit ."

3. Comment ça marche?

Rien de plus facile: par l‘intermédiaire de trois menus défilant, vous pourrez trier les sorties présentes sur la Librairie par genre (essai, récit, roman, roman policier, BD, roman graphique, littérature jeunesse, littérature "young adult", etc.), avis (de zéro à cinq étoiles) ou nombre de pages (moins de 100, de 100 à 200, de 200 à 400, et plus de 400). La maison d’édition et le nom de ou des auteurs seront aussi renseignés dans la présentation par défaut alors que par le biais d’un simple clic de souris, vous accéderez à la critique à proprement parler.

4. Combien de chroniques?

Près de 400 critiques de livres sont déjà en ligne, et seront rejointes par plusieurs dizaines d’autres chaque semaine. Bref, plus question de sécher pour le prochain cadeau de Noël de Tata Yvonne: la Librairie de L’Avenir est à votre service, jour et (presque) nuit

