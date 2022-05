«Concurrence déloyale»: face à la RTBF, la presse écrite fourbit ses armes

C’est un vieux litige qui oppose la RTBF aux éditeurs de presse quotidienne francophone, à savoir les groupes IPM ( La Libre , La DH/Les Sports et L’Avenir ) et Rossel ( Le Soir , Sudinfo ). Et qui refait surface en cette période où se discute au parlement de la FédérationWallonie-Bruxelles le futur contrat de gestion du média de service public, pour la période 2023-2027.