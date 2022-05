Faut-il craindre des pénuries dans les supermarchés ?

Si ces matières premières se font rares, peut-on réellement parler de pénurie? "On ne parle pas de pénuries mais de manquants temporaires", répond Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. Cette situation s’explique par des soucis d’approvisionnement en raison du pays d’origine de la plupart de ces produits.Ensuite, il y a aussi l’effet comportemental des clients qui ont eu tendance à faire du stock."

Une frénésie d’achat qui rappelle, peu ou prou, certains mouvements observés au début de la crise du coronavrius. Les consommateurs, anticipant des problèmes d’approvisionnement, se sont visiblement rués sur certains produits.Chez Carrefour, on tient sensiblement le même discours. "Certaines huiles et farines sont liées à un approvisionnement qui vient d’Ukraine.Mais ce que l’on observe, c’est un mouvement des consommateurs qui ont acheté ces produits en grande quantité, précise la porte-parole de la chaîne, Siryn Stambouli. En réalité, on continue à avoir du stock, mais les marchandises s’écoulent trop vite, ce qui crée ces manquements dans les rayons.La demande en huiles et en farine a littéralement explosé!"

Adapter les recettes

Pour l’heure, il est très difficile de savoir à quel moment la situation se normalisera. D’autant que cette diminution de l’offre mondiale fait aussi craindre d’autres tendances, notamment sur les produits dérivés.Pour ne prendre que cet exemple, l’huile de tournesol est un composant à la base de nombreux aliments, comme les chips, les sauces ou les biscuits.Faut-il dès lors craindre des pénuries sur ces aliments?

"Je ne pense pas que nous assisterons à des pénuries dans les prochains jours ou les prochaines semaines , affirme Carole Dembour, économiste à la Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge. D’abord parce qu’on parvient quand même à s’approvisionner en huile de tournesol, même si les quantités sont parfois réduites, et malgré des prix nettement plus élevés. Par ailleurs, beaucoup d’entreprises ont commencé à réfléchir à des reformulations de leurs recettes, au vu de cet approvisionnement restreint."

Les producteurs de denrées alimentaires dont les étiquettes sont imprimées à l’avance peuvent d’ailleurs remplacer les ingrédients à base de tournesol de leurs produits par des substituts, sans le mentionner sur l’étiquette, a annoncé le SPF Économie, en début de semaine.

"Pour prendre un secteur important en Belgique, si on pense aux producteurs de frites, on est face à des usines qui travaillent avec des quantités énormes et qui avaient remplacé, il y a quelques années, l’huile de palme par l’huile de tournesol, complète Nicholas Courant, porte-parole de la Fevia. Aujourd’hui, ces industriels refont temporairement le chemin inverse."

Faire ses courses normalement

Les alternatives viables sont cependant assez restreintes.L’huile de palme a récemment fait l’objet de restrictions de la part de l’Indonésie (lire ci-contre), tandis que l’huile de soja et de colza ont souffert des mauvaises récoltes en Argentine, au Brésil et au Canada en raison de la sécheresse.

"C’est la réalité avec laquelle nous devons travailler, reconnaît Nicholas Courant. Mais on observe tout de même une flexibilité énorme de la part des entreprises alimentaires." Dès l’instant où la menace de pénurie est apparue, les industriels ont entamé des recherches afin de reformuler leurs recettes, ou ont cherché de nouveaux fournisseurs. "Dans la majorité des cas, les entreprises relèvent ce défi… mais avec des coûts additionnels."

Si la situation reste, pour l’instant, sous contrôle, nos interlocuteurs semblent unanimes quant aux conseils à donner aux consommateurs. "Nous incitons vraiment les clients à faire leurs courses normalement pour ne pas créer de faux effet de panique , souligne Siryn Stambouli. Agir normalement, c’est faire en sorte que tout le monde puisse continuer à s’approvisionner."