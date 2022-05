De la couleur dans la grisaille

Partant du principe que la culture n’est pas un privilège mais un droit, La compagnie des Nouveaux disparus se déplace dans les quartiers défavorisés pour y installer son chapiteau. "Ensuite, on part au contact des habitants, on leur explique notre démarche, que les spectacles sont gratuits et qu’ils peuvent venir y assister, explique Jamal Youssfi qui chapeaute ce centre culturel itinérant. En général, on s’installe dans des quartiers pas “faciles” mais on s’approprie le territoire, on travaille avec les jeunes et les associations locales parce que notre but c’est d’amener la culture là où on y a fort peu accès."