Un train toutes les 15 minutes autour des grandes villes: voici le plan ambitieux pour «booster» le train

L’objectif du gouvernement est de faire passer la part de marché du train (le nombre de personnes qui choisissent le train plutôt qu’un autre moyen de transport) de 8% pour le transport des passagers à 15% d’ici 2040. La part de marché du fret doit, elle, passer de 12 à 20% dans le même horizon.

"Grâce à cette vision, tous les acteurs publics et privés du train pourront prendre les meilleures décisions pour préparer demain" , estime Georges Gilkinet. La Vision Rail 2040 fait partie de la stratégie globale "En train vers demain" qui comprend différentes étapes dont les plus importantes à venir sont le contrat de service public avec la SNCB, le contrat de performance avec Infrabel, les plans pluriannuels d’investissement et le masterplan pour le fret ferroviaire.

Avec quels budgets?

Les budgets mobilisés seront alors connus. "On a plutôt travaillé sur les objectifs.La question des moyens, c’est l’étape suivante, mais ce travail a déjà commencé.Il y aura aussi discussion sur le rythme auquel on pourra avancer.Je ne promets pas que cela va se faire du jour au lendemain" , ajoute Georges Gilkinet. Les contrats de gestion seront dorénavant d’une durée de dix ans, et non plus quatre, annonce aussi le ministre.Les actuels, qui datent de 2008, valaient initialement jusqu’en 2012.

"Pour faire face à la crise climatique et réduire notre dépendance aux (onéreuses) énergies fossiles, des transports publics de qualité sont indispensables. Cette vision ferroviaire inspirée du modèle suisse est un grand pas dans cette direction. Investir dans ce domaine, c’est investir dans l’avenir" , a réagi Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace Belgique qui, avec d’autres organisations environnementales, s’est réjouie de la mise en route de ce plan en faveur du rail.