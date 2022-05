Interdiction de fumer: après les quais, la priorité ira aux hôpitaux

Ce nouveau règlement vise à lutter contre le tabagisme, y compris passif, et est logiquement bien accueilli par la Fondation contre le cancer. "C’est une initiative supplémentaire pour dénormaliser le fait de fumer" , explique Suzanne Gabriels, experte en prévention du tabagisme à la fondation. Préserver les enfants de la vue de fumeurs, dans cette optique, est primordial. "Les enfants imitent les comportements des adultes. Côtoyer des fumeurs quand on est jeune est vraiment déterminant" , assure-t-elle.

Après les quais, "la stratégie se focalisera sur les hôpitaux" , explique Suzanne Gabriels. La consommation à l’entrée des hôpitaux reste courante, l’idée étant de pousser les institutions à ne pas se contenter d’interdire, mais d’organiser une approche globale aidant les personnes à arrêter. "C’est pareil pour les quais: il ne suffit pas d’interdire, mais aussi accompagner la mesure d’une communication bien pensée" . Si le Parlement s’est saisi de la problématique des quais, ce n’est pas le cas des hôpitaux, précise-t-elle, mais une série d’initiatives en cours de réflexion pourraient arriver en automne. Le tout s’inscrit dans le contexte plus large d’un plan interfédéral 2022-2028 à travers lequel la Belgique s’engage vers "une génération sans tabac". Un des objectifs spécifiques de cette stratégie vise précisément l’interdiction dans certains lieux extérieurs.

Diverses législations sont entrées en vigueur il y a une vingtaine d’années, auxquelles la nouvelle interdiction vient s’ajouter: interdiction de fumer sur le lieu de travail en 2006, dans les restaurants en 2007, dans tout l’horeca en 2011. En parallèle, le nombre de fumeurs a diminué en Belgique, même si cette tendance est imputable à divers paramètres (interdictions, prix, sensibilisation, etc.) Quelque 30,3% de la population fumaient en 1997 (25,5% au quotidien et 4,8% occasionnellement), tandis qu’on comptait 19,4% de fumeurs en 2018 (15,4% au quotidien et 4% occasionnellement).