Inondations: une exposition qui rend hommage aux sinistrés et à… l’eau

Ces dernières occupent d’ailleurs l’espace central de cette expo baptisée “Fluctuations, l’architecture peut-elle réconcilier le fleuve et ses habitants”: une sorte de carrousel de témoignages, recueillis par le journaliste Hugues Dorzée, du magazine Imagine, qu’accompagnent sur les grandes toiles les portraits réalisés par le photographe liégeois Goldo.

La catastrophe, le sauvetage, la décrue, les traumatismes, les pertes, les travaux, la solidarité,…: la parole des sinistrés se fixe sur de grandes toiles, telle une catharsis collective. " Il était important de récolter cette parole de façon digne , indique Hugues Dorzée qui a pris le temps d’écouter chaque famille visitée. Dans un monde où une info chasse l’autre, c’est aussi une manière de montrer qu’ils existent toujours. "

La ligne du temps des événements, figée dans les mots et les images de l’expo, n’est d’ailleurs pas achevée: " Beaucoup de gens sont toujours dans leur merde, mais on vit… ", dit Goldo, qui a lui-même été sinistré, à Angleur. Dans le quartier de Chênée où il a réalisé son photoreportage, " des familles vivent encore à même la terre battue ", dit-il.

Pourtant, avec cette exposition, l’ICA a aussi à cœur de réconcilier les habitants avec l’eau. Au travers d’images et de documents, les Archives d’architecture, centre de documentation et d’archivage spécialisé en architecture des XIXe et XXe siècles à Liège et en Wallonie, retracent donc l’histoire de l’agglomération liégeoise et l’évolution de son territoire dans son rapport avec la Meuse. Un fleuve qu’on a voulu maîtriser, canaliser, dominer avec ses écluses ou le canal Albert. Un fleuve qu’on a aussi séparé de ses habitants en installant une frontière de bâtiments publics fonctionnels entre lui et les zones habitées. Zones habitées dans lesquels il s’est malgré tout toujours invité lors d’inondations récurrentes.

Faire une place à l’eau, et donc aux inondations, est d’ailleurs une autre thématique abordée par cette expo. Entre autres au travers d’une série d’initiatives du chercheur Frédéric Rossano qui associent gestion des crues et projet de paysage. Ou encore avec les solutions architecturales du bureau d’architecture Martiat-Durnez qui imagine un bâti qui canalise à la fois les afflux d’eau mais leur laisse aussi l’espace pour s’y étaler sans violence. Entre architecture, art et travail de mémoire, “Fluctuations” est bien plus qu’une exposition.

Cette expo se tient dans un rez-de-chaussée commercial du 54, rue Feronstrée à Liège jusqu’au 6 juin, de 10 à 17 heures. Entrée gratuite.