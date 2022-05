Énergie: le pellet veut se garder une place au chaud

"Il y a quelques belles petites avancées mais pas de révolutions technologiques", estime Lionel Collin, important importateur basé en Ardenne namuroise. "Tous les modèles qui sortent aujourd’hui ont le wifi intégré, avec les commandes via les applications sur le smartphone…" Mais la véritable actualité qui semble se dessiner, c’est celle du bon coup que pourraient jouer les poêles à pellets, au cœur de cette double crise financière et énergétique. "Les technologies sont vraiment au point, la régulation électronique est vraiment au point.Les petites maladies du début font partie du passé", constatent Laurent Deprez et Christian Pereau, pour la société liégeoise Tecnocalor qui vend et installe des poêles à granulés. "Les normes sont plus nombreuses et contraignantes, aussi pour la qualité des pellets proposés.S’il y a encore des soucis, la plupart du temps, c’est que le stockage n’a pas été fait bien au sec."

Cette technique de chauffe a donc gagné en crédibilité.Certains signes ne trompent pas. "Aujourd’hui des architectes nous contactent pour savoir quel serait le poêle à pellets le plus adéquat pour une habitation de tel volume", souligne Lionel Collin. "En 2005, quand mon père s’est lancé dans cette aventure, certains lui riaient au nez."

Olive ou marc de café?

Mais la crise actuelle n’est pas sans risque.Et le prix du sac de pellets n’échappe pas à la surchauffe. "Oui, il augmente et pour l’utilisateur qui verse un sac tous les jours dans son poêle, ça fait grincer les dents.Mais quand il voit arriver sa facture de 1000 litres de mazout ou la note de l’électricité, c’est encore autre chose", continue Lionel Collin. "Mais jetez un œil sur les courbes des prix des différentes énergies (sur le site energiecommune.be) et vous verrez que le pellet reste très avantageux", appuie Laurent Deprez.

Le marché est quand même tendu.Aussi du côté des fabricants de poêle. "On vit une situation très frustrante", glisse Pierre Girretz.L’Aubelois conçoit et fabrique les poêles "Sûti" (ce qui veut dire malin en wallon de Liège). "On va très loin dans les développements, notamment avec les experts du Sirris, des scientifiques qui nous ont aidés à améliorer le rendement de nos poêles.On opte aussi pour un design poussé, plutôt de type nordique." Et ces productions ont la cote.Même un peu trop. "On a des centaines de commandes en attente et c’est vrai que le délai est long.Mais le Covid nous a mis dans une situation très compliquée au niveau des fournitures. Notre poêle, c’est 480pièces très précises qu’on assemble ici mais que l’on fait faire un peu partout en Europe.S’il en manque une, c’est la galère…"

Fabricants, vendeurs et installateurs doivent aussi continuer à se battre contre certains clichés. "Non, on n’abat pas d’arbres pour produire des pellets", martèlent-ils. "Et puis, autant pour la production des poêles que pour les pellets eux-mêmes, on est dans une véritable relocalisation.Pour la fabrication, 95% des pièces et de la production se situent en Europe."

Avec de nouvelles sources d’énergie qui peuvent encore être testées. "Il y a des poêles qui fonctionnent avec du marc de café.Des tentatives ont aussi été effectuées avec des noyaux d’olives.Mais il faut aller au bout de l’idée, être sérieux et atteindre la masse critique." Le petit pellet n’a pas encore fini sa croissance mais tous les éléments sont là pour qu’il continue à grandir.Harmonieusement.

Le pellet peut aussi réchauffer l’emploi

Pierrick Balancier est le responsable du marché Benelux pour la société Edilkamin.La société milanaise est un poids lourd dans la fabrication des poêles à granulés. Le commercial liégeois compte s’appuyer sur cette solidité pour tirer tout le secteur vers le haut.On en parle avec lui…au coin du feu.

Comment évolue le marché belge des poêles à pellets?

La tendance est très bonne et on sait qu’il y a un gros potentiel dans nos régions.Le chiffre d’affaires global d’Edilkamin est de 95 millions d’euros et le Benelux représente 10 millions d’euros.Avec une grosse marge de progression.

La stratégie pour grandir?

On sort une nouvelle gamme plus «jeune» avec une gamme de prix un peu inférieurs (de 1800 à 3000 €) pour toucher un nouveau public intermédiaire. Mais plus que ça encore, il y a un grand travail pour tout le secteur pour augmenter la qualité et améliorer l’image.

Comment?

Aujourd’hui, c’est aberrant, pour monter un poêle à pellets, il ne faut pas d’agrément.Et une fois qu’il est monté, il n’y a pas de contrôle de l’installation. Ce n’est pas normal.Je pense qu’il faut donc professionnaliser le secteur.

Pour ça, il faut aussi trouver les personnes qualifiées.

Et là, il y a un très beau défi à relever.Aujourd’hui, ce sont les firmes qui proposent les formations aux installateurs.Ce n’est pas tout à fait normal.La société va logiquement pousser pour ses propres produits.Or, l’idéal, ce serait d’avoir un installateur qui proposera le poêle le plus adéquat au type de maison, au profil de l’utilisateur… Il faudrait relancer une filière de formation pour les jeunes de 15-16ans. À la sortie, ils trouveraient un emploi sans problème, un job très bien rémunéré.Des technico-commerciaux, on pleure pour en avoir.

L’idéal, c’est d’avoir le poêle dans la main pour choisir le bon

Chez Collin, à Bièvre, on a cru très (trop?) tôt au potentiel du pellet.Et on en parle sans langue…de bois.

André et Lionel Collin (au centre et à droite) en souriante compagnie du patron de la firme Nobis. ©EdA

"Ah, voilà le roi de la Belgique!" Costume impeccable et sourire enjôleur, ce commercial de Nobis, société italienne qui compte dans le secteur des poêles à pellets, semble dérouler le tapis rouge quand il entraperçoit André Collin.Cet Ardennais dont la famille est active dans le monde des énergies depuis…septante ans, a été l’un des premiers à croire au potentiel calorifique des granulés.

"On y a même cru un peu trop tôt", estime le Biévrois.En 2005, la famille Collin construit et exploite une usine de production de pellets.Mais la filière n’est pas encore suffisamment structurée et le seuil de rentabilité sera dur à atteindre. Le ciel va pourtant s’éclaircir. "Il y a eu la crise énergétique de 2012avec la flambée du prix du mazout et là, beaucoup de clients sont arrivés pour des raisons économiques", développe Lionel Collin, le fiston, lui aussi aux commandes.Mais l’obsession du prix écrasé tirera aussi la qualité vers le bas. "Les poêles seront moins bons, les pannes plus fréquentes et cela donnera finalement une mauvaise image du pellet", a pu observer le chef d’entreprise. "Mais il y a quelques années, quelques gros fabricants ont compris qu’il y avait un créneau et une clientèle pour des poêles de meilleure qualité", continue Lionel Collin. "Il y a beaucoup de recherche et de développement.Les nuisances sonores liées à la ventilation ont été nettement réduites, la diffusion d’une pièce à l’autre a été améliorée… Les poêles sont plus fonctionnels et demandent moins d’efforts pour les alimenter et nettoyer." Avec la crise énergétique actuelle, la société Matagne-Hody s’attend à faire une…très belle année, avec des importations de poêles qui devraient dépasser les 6000unités.

"Mais il y a un effort continu à faire pour que les gens soient aussi attentifs à la qualité de ce qu’ils achètent.Oui, il y a encore des poêles de supermarchés et de magasins de bricolage à 800 €.Mais quand vous les soulevez, vous sentez qu’il n’y a rien dedans", sourit cet Ardennais qui a le sens du concret. "Et puis pour ce réseau-là, c’est la galère pour trouver une pièce de rechange", intervient Christian Pereaux, qui lui aussi a été l’un des premiers à croire au pellet, en région liégeoise.

Le "roi de la Belgique" et le pionnier principautaire se réjouissent tous les deux de cette belle énergie retrouvée.