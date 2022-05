Catherine De Bolle (Europol): ‘Les groupes criminels russes et ukrainiens sont très flexibles et vont se reconstruire au sein de l’Europe »

Le marché évolue constamment et les saisies sont aussi plus nombreuses. Le rapport de l’EMCDDA établit que 2020 a été une année record dans les saisies de cocaïne.Avec 214,6 tonnes, l’augmentation est de 6% par rapport à 2019. Au sein de ce trafic mondial, la Belgique joue un rôle majeur avec le port d’Anvers (ainsi que celui de Rotterdam) comme porte d’entrée principale sur l’Europe.

La Belgique est d’ailleurs le pays européen dans lequel on a saisi le plus de cocaïne (70 tonnes).En 2020, la valeur marchande de la cocaïne qui a circulé en Europe est estimée à 10,5 milliards d’euros. "Le profit est en augmentation ," constate Alexis Goodseel.

Ascension folle du marché de la méthamphétamine

Ce que le rapport révèle également, c’est que les drogues de synthèse sont en train de prendre une place de plus en plus large dans le secteur.Le marché de la méthamphétamine était jusqu’il y a peu considéré comme accessoire.Mais les chiffres sont alarmants: ce trafic a augmenté de 470%. "Jusqu’il y a 5-7 ans, il était localisé en République tchèque.Puis en Slovaquie.On l’a détecté en Finlande…C’est un problème grandissant pour l’Europe." Ce commerce serait généré par les cartels mexicains.

"Qui sont les criminels derrière ces marchés ," s’interroge la directrice d’Europol?Catherine De Bolle estime que " près de 40% des réseaux criminels actifs au niveau international signalés à Europol se livrent au trafic de drogues. "

Les organisations criminelles sont redoutables car elles s’adaptent très vite en fonction des enquêtes.La logistique s’est développée et est devenue une activité spécifique.Certains groupes criminels se sont spécialisés dans la fourniture des produits chimiques, les équipements…

Une des conséquences plus visibles de cette criminalité, c’est l’exportation de la violence.La concurrence entre les groupes étant de plus en plus accrue, on a constaté une augmentation des meurtres, des enlèvements, des intimidations.La corruption est un des rouages de base du trafic de drogues.

«Il y a beaucoup d’armes en Ukraine»

Le contexte géopolitique actuel est aussi inquiétant à plusieurs niveaux.La guerre qui se déroule en Ukraine pourrait avoir des conséquences marquantes sur une réorganisation de la criminalité organisée en Europe. » Actuellement, nous sommes en train de monitorer le crime organisé en Ukraine et en Russie pour voir s’il va se déplacer vers l’Europe , explique Catherine De Bolle. Les groupes criminels sont très flexibles.Il y a beaucoup de chances qu’ils vont se reconstruire au sein de l’Union. " Le contexte ukrainien pousse donc Europol a se concentrer sur quatre priorités: la cyberdéfense, la traite des êtres humaines, le terrorisme et le trafic d’armes. " Maintenant, il y a beaucoup d’armes en Ukraine, " constate la patronne de la police européenne.On l’avait vu avec la guerre dans les Balkans: de nombreuses armes de guerre utilisées au cours de ce conflit ont massivement approvisionné, par la suite, les réseaux criminels et terroristes en Europe.