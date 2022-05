Seraing: rassemblement contre le projet de bureaux au Val Saint-Lambert

Les réactions et prises de position s'enchaînent ces derniers temps concernant le Cristal Park. Ainsi, après le vote au conseil communal de Seraing relatif à la création d'une commission dédiée au développement de ce projet de reconversion du site des cristalleries du Val Saint-Lambert, une motion a été approuvée ce mercredi en séance plénière du Parlement wallon. Une motion qui, notamment, soutient le ministre Collignon, en charge du logement et des pouvoirs locaux, "tel qu’il s’est engagé en commission", à réexaminer le subside wallon de 2,5 millions d'euros destiné à financer un achat de terrain pour construire du logement au Val Saint-Lambert. En outre, cette motion soutient le ministre de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus, "pour réorienter le dossier et les investissements vers des projets qui dynamisent les centralités existantes comme il s'y est engagé", autrement dit "réorienter l’investissement vers la rénovation et la réhabilitation des quartiers existants".