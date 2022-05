Produire de l’électricité pour vos voisins, mieux rembourser les kinés et les troubles sexuels? ça peut intéresser les 55 ans et plus

Et vous, vous tapez vos SMS comment?

Il y a quelques mois, j’ai constaté avec soulagement qu’une collègue âgée de 39 ans les tapait avec l’index, comme moi. Je me suis dit: "Oui, c’est une question de génération, mais je ne suis pas si vieille, si des gens plus jeunes le font aussi."

Mais cette semaine, plusieurs choses ont changé mon jugement.Tout d’abord, le fait de prêter mon gsm à ma fille, et voir à quelle vitesse elle parvenait à écrire en utilisant ses deux pouces.Ensuite, la réflexion de Luc, 66 ans, qui m’a dit qu’il voulait prendre des cours d’informatique, parce qu’il est dépassé pour utiliser son smartphone.

Je me suis dit "Je peux le faire." Et pendant deux jours, j’ai essayé de tenir mon téléphone – qui est plutôt grand, presbytie oblige – entre les mains, tout tapant avec les pouces, plutôt lentement. Jusqu’à ce que je reçoive un message de ma petite sœur, disant "Il à wcours jusque 17.00 donc on sera en retard"

Je dis à ma fille: "C’est bizarre qu’il ait cours le samedi, quand même, je ne comprends pas." Et elle me répond: "Non, pas “cours”, mais “scouts”. J’ai l’habitude de comprendre, avec mes copines, on s’écrit super vite, on n’utilise pas le dictionnaire, il y a plein de fautes."

Et là, finalement, j’ai décidé que j’allais reprendre mes messages tapés du bout de l’index. Clairement, la différence de génération n’est pas juste une question de dextérité…

Dans l’actu

Bientôt, on pourra produire son électricité en communauté

-©ÉdA – 502073551101 La nouvelle tarification incitative entrera en vigueur en 2024. Le décret pose déjà les bases pour le partage d’énergie. Grâce au décret wallon " Électricité " , une production décentralisée d’énergie à partir de sources renouvelables (photovoltaïque et éolien). Des clients peuvent ainsi se lancer dans le partage d’énergie, même pour les ménages qui ne sont pas eux-mêmes équipés pour devenir producteurs d’électricité. Il peut se concevoir au sein d’un seul immeuble, ou dans un périmètre local défini, avec des partenaires variés (entreprises, structures publiques, etc.) sous forme de communautés d’énergie.

Faire les courses avec un handicap? Seulement un tiers des commerces accessibles

Le secteur du commerce semble petit à petit s’adapter aux besoins des personnes handicapées.Il reste toutefois encore beaucoup de travail. Témoignage .

Pétitions pour un meilleur remboursement de la kiné

La nouvelle convention tarifaire de l’Inami n’a pas reçu l’aval de l’association professionnelle des kinés. Deux pétitions sont en cours pour mettre la pression.

Y a-t-il de plus en plus de personnalités borderline?

Sur le terrain psychiatrique, certains constatent une augmentation du nombre de personnalités borderline. De quoi s’agit-il? Explications .

En pratique

Les communes wallonnes où le prix des maisons a le plus diminué en 10 ans

Certaines communes de Wallonie ont vu le prix de leurs maisons exploser au cours des dix dernières années. ©-©ÉdA (Illustration)

La Wallonie reste la région belge où le prix médian des maisons est le moins élevé du pays. Acheter une bâtisse wallonne de 2-3 façades coûtait "seulement" 165000 euros en moyenne en 2021 contre 265000 euros en Flandre. Petit état des lieux des évolutions de prix .

Ces rides qu’on veut combattre: nos conseils

Selon leur origine et leur spécificité, les rides mériteront un traitement différent. Les traitements pour les rides d’expression, de sécheresse, de surface et celles du cou.

Don d’organes: les modalités ont changé

Il ne faut plus obligatoirement se rendre au service population pour enregistrer son accord ou son refus concernant le don d’organes. Cela se fait désormais d’un clic de souris.

Coup de cœur

Le bichon maltais réfugié d’Ukraine

Molly, 4 ans, est un bichon maltais qui a suivi ses maîtres dans leur fuite de l’Ukraine jusqu’à Cortil-Wodon.Il a aidé Iegor, 12 ans, Maria, 18 ans et leur maman Tatiana à s’acclimater à la Belgique. Récit de vie .

La Ville de Namur bande le visage de Jan Fabre: un acte illégal

Searching for Utopia lors de son installation en 2015. Bien avant le débat sur la séparation entre l’œuvre et l’artiste. ©-©ÉdA – Florent Marot

La Ville de Namur masquera les yeux de la représentation de Jan Fabre chevauchant sa tortue, à la citadelle, durant 18 mois. Un acte hors-la-loi, selon les spécialistes du droit que nous avons interrogés. La Ville, elle, assume son choix.

Troubles sexuels, quelles solutions?

40%de la population rencontre un jour un trouble sexuel.Mais ils sont trop peu à consulter un sexologue pour retrouver un équilibre.Dans les cliniques du CHU-UCL, le plus grand centre wallon de sexologie propose des solutions.