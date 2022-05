Personnalité borderline: un trouble en augmentation?

Ce constat, le Dr Gérard Deschietere , responsable de l’unité de crise de l’hôpital Saint-Luc le fait lui aussi: " Depuis une dizaine d’années et même un peu plus, on voit une augmentation de ce trouble de la personnalité. On dit que dans la population générale, 5 à 10% souffrent de troubles dans la population générale.Mais si on considère les personnes hospitalisées en service psychiatrique, on peut monter jusqu’à 30% de la population hospitalisée. C’est aussi une proportion importante si on considère les personnes qui consultent un médecin généraliste ou des soignants en psychiatrie au niveau ambulatoire. "

Pourquoi plus de borderline?

" L’augmentation est liée aux troubles de l’attachement et de gestion des émotions chez les personnes. Le cadre est beaucoup moins clair au niveau familial: l’environnement change tout le temps, avec les familles recomposées, les séparations, des emplois à horaires compliqués et des parents qui ne sont pas forcément disponibles."

Or, explique le Dr Deschietere, ce qui fonde une personnalité sécure, c’est la qualité des relations qu’elle a pu avoir dans sa prime enfance et dans son adolescence avec des adultes structurants.

Les autres facteurs

La gestion des émotions est un 2eélément de la personnalité: " On a beaucoup encouragé le fait d’exprimer ses émotions, et c’est une bonne chose.Mais une des caractéristiques de la personnalité borderline, c’est une hyperémotivité. En favorisant l’expression, on a pu, chez certaines personnes, favoriser l’émergence de ces difficultés ."

Ensuite, il y a la notion de satisfaction immédiate des besoins. " Aujourd’hui, l’information est accessible immédiatement, via internet, les réseaux sociaux et les smartphones. Ce type de réponse immédiate ne favorise pas la maturation et le développement d’une personnalité stable ."

Soutien à la parentalité

Peut-on renverser la tendance? " L’accélération du temps n’est pas quelque chose qu’on peut modifier comme ça. Mais dès la maternelle, on peut apprendre à l’enfant à ne pas être satisfait immédiatement, à réguler un peu ses émotions. On peut réintroduire de l’autorité. Pas une autorité accaparante, qui s’octroie tous les pouvoirs, mais une autorité qui restructure le cadre et pose des limites.Il faut parfois un soutien à la parentalité pour que le jeune se structure un peu.. "