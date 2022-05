" Au départ , proteste mollement ce jeune quadra, c ’était d’abord une envie de parler de ma propre adolescence, qui ne fut pas la période la plus joyeuse de ma vie; je n’étais pas populaire, mais pas marginal non plus; j’étais entre les deux… comme la plupart des gens, en fait. Mais quand j’ai décidé que l’histoire ne se déroulerait pas dans les années 90, mais aujourd’hui, je me suis cogné à cette chose que je ne connaissais pas: les réseaux sociaux ."

Le vide en offrande

Problème qu’il a réglé en un coup de cuillère à pot: dans une station balnéaire hors saison, des collégiens accros à leurs smartphones se trouvent bien dépourvus lorsqu’une tempête les prive d’internet pendant un temps indéterminé. " J’ai écrit ce scénario au moment du confinement, se souvient Cyril Pomès. Et je trouvais qu’on était dur avec les ados, qu’on culpabilisait énormément. En les privant de leurs réseaux, je commence donc, moi aussi, par les punir. Mais je leur offre aussi un beau cadeau: du vide. "

Du vide à remplir, même si la chose ne coule pas tout de suite de source. Suit d’ailleurs un temps de sidération où, les bras ballants, ces jeunes gens (mais aussi leurs parents, soyons de bon compte) ne savent plus trop que faire de leurs vies: " Ils sont tellement accros à leurs écrans que ça finit par impacter leurs propres corps. Je voulais leur permettre d’à nouveau les déployer, et voir s’ils avaient de la ressource. "

Que l’on soit adolescent ou adulte, se connaître un peu mieux rend la vie plus acceptable

Luna, Cosmos, Loïck et les autres personnages n’en manqueront pas. Et découvriront alors que, derrière les pseudos et avatars, se cachent de véritables êtres humains, dotés – chose folle – de sentiments. De nouveaux paramètres à appréhender pour mieux s’apprivoiser, dans un autre rapport au monde où l’ennui n’est plus un ennemi.

" On a, aujourd’hui, des outils de plus en plus sophistiqués pour occuper nos esprits et notre corps, pour ne pas penser à notre condition, au fait d’être humain, mortel, à notre solitude, estime Pomès. Or, qu’on soit ado ou adulte, se connaître un peu mieux rend la vie plus acceptable. Car quand on en connaît la vacuité, on se prend un peu moins au sérieux. Je souhaite à tout le monde d’avoir l’occasion de se frotter à ça, même si c’est un peu douloureux, plutôt que de traverser la vie uniquement occupé par du divertissement. "

Rue de Sèvres Cyril Pomès, 160 p., 18 €.