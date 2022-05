Kinés: des pétitions pour mettre la pression

" Chaque année, on dit que la kiné est un maillon essentiel des soins de santé, que le secteur doit être revalorisé mais à part des paroles, on ne voit jamais rien venir… ", commente Fabienne Van Dooren, directrice de l’aile francophone d’Axxon.

Pour mettre de l’huile dans les rouages, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a promis de dégager 13,8 millions d’euros supplémentaires si une majorité de kinés adhéraient à la convention.

Fin de la discrimination liée au remboursement

L’une des revendications des kinésithérapeutes est la suppression de la discrimination au niveau du remboursement entre kinés conventionnés et déconventionnés. Les patients d’un kiné qui n’adhère pas à la convention tarifaire voient le remboursement des soins raboté de 25%.

Axxon a lancé une pétitionpour dénoncer cette mesure qui pénalise les patients et qui est également appliquée aux logopèdes et aux sages-femmes. Pas aux médecins, ni aux dentistes.

La pétition lorsqu’elle aura récolté 25000 signatures (on en était jeudi à près de 21000) permettra à Axxon d’aller plaider la cause des kinés au Parlement.

" La suppression de la discrimination est inscrite dans la loi sur “la qualité de la pratique des soins de santé” du 22 avril 2019. Le gouvernement est tombé, puis il y a eu le Covid… Ils n’ont toujours pas publié les arrêtés d’exécution qui supprimeront la discrimination de remboursement. On a introduit un recours au Conseil d’État, il est en cours . C’est pour donner un coup de pression qu’on a déposé cette pétition à la Chambre ".

Revalorisation des salaires

" Avec un honoraire moyen de 24 € la séance de 30 minutes et de 14 € celle de 20 minutes en maisons de repos, nos honoraires ne sont plus du tout en accord avec la réalité actuelle, martèle Fabienne Van Dooren. Nous réclamons un tarif de 32,25 € en cabinet et 34,25 € à domicile. Pour ses déplacements, le kinésithérapeute touche 1,31 € aller-retour parking compris…ce qui a pour conséquence qu’ils sont de moins en moins nombreux à vouloir se rendre au domicile des patients".

L’indexation de 0,79% qui leur est proposée est bien en dessous de l’inflation constatée ces derniers mois, note la présidente de l’aile francophone d’Axxon.

Une deuxième pétition

Une autre pétition, pas officielle celle-là, circule sur change.org, initiée par Cédric Booghs. Ce kinésithérapeute qui soutient par ailleurs la démarche d’Axxon souhaite que la suppression de la discrimination du remboursement soit impérativement associée à une augmentation de la tarification des kinésithérapeutes conventionnés tout en maintenant le taux de remboursement de 80%. " Il pourrait y avoir de nombreux kinés qui se déconventionnent une fois la discrimination de remboursement abolie et le risque pour les patients de devoir supporter l’augmentation tarifaire qui pourrait en résulter. Et les kinésithérapeutes qui travaillent dans les hôpitaux et doivent être conventionnés ne pourront pas eux augmenter leurs honoraires".

Cédric Booghs dont la pétition a recueilli plus de 1800 signatures réclame la simplification des codes de nomenclatureet un tarif unique (30 € la séance). " Pour une pathologie courante, la première séance coûte 33 €, de la 2eà la 9ec’est 26 € la séance, puis de la 10 à 18eséance, 22,26 €, avec quatre codes différents. Un tarif et un code uniques simplifieraient notre travail et limiteraient le risque d’erreur notamment quand un patient change de kiné ".

La prochaine réunion de convention aura lieu le mardi 10 mai.