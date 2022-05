Ces praticiens réclament une augmentation de leurs honoraires via une revalorisation du budget alloué au secteur: 33,40 € la séance de 30 minutes au lieu des 28, 33 € prévus dans la convention précédente qui a expiré fin 2021.

" Lorsque nous avons présenté notre proposition, nous n’avons pas été réellement entendus, c’est pourquoi nous avons refusé de signer une nouvelle convention" , explique Annabelle Duval, présidente de la région Hainaut de l’Union professionnelle des logopèdes francophones (UPLF).

35% du travail ne sont pas pris en compte

Plus généralement, le secteur souffre d’un manque de reconnaissance: " seul le travail face au patient est pris en comptealors qu’il ne représente que 75% de notre activité. Tout ce qui est réalisé en amont et en aval n’est pas reconnu: les charges administratives, la préparation des séances, l’analyse des objectifs thérapeutiques, la création de matériel, la comptabilité, la formation continue.. même le temps et le coût des déplacements à domicile ne sont pas pris en compte lors de la tarification des honoraires! Et avec l’augmentation du coût de la vie, le logopède ne sait plus gérer les charges en lien avec son cabinet ".

11 € la séance au lieu de 5,50 €

Bon nombre de logopèdes indépendantes ont d’ores et déjà été contraintes d’augmenter leurs honoraires parce qu’elles ne s’en sortent plus financièrement.

" Actuellement, les patients continuent à être remboursés de façon optimale mais sur base des anciens honoraires, précise la présidente de la section hennuyère de l’UPLF. Au lieu de payer 5,50 € par séance, 2 € pour les bénéficiaires de l’intervention majorée, ils doivent débourser près de 11 € ou 7 €. Ce n’est ni aux patients ni aux logopèdes de payer la note, c’est aux politiques qu’il revient de trouver un budget à allouer au secteur."

De moins en moins d’indépendants

La profession de logopède indépendante n’est plus viable, disent l’UPLF et son pendant flamand la Vlaamse vereniging voor logopedisten (VVL).

A tel point, que de plus en plus de logopèdes, tant au nord qu’au sud du pays, ferment leur cabinet pour briguer un emploi de salarié dans un hôpital, une maison de repos, une école, un centre de service de santé mentale… D’autres se réorientent vers un autre métier.

" Cela se ressent très fort au niveau des associations professionnelles, avance Annabelle Duval. Les logopèdes indépendantes qui restent croulent sous les demandes et ne peuvent pas répondre à toutes faute de places disponibles. Des patients doivent parfois attendre quatre à huit mois avant de pouvoir entamer un suivi. Certains renoncent à faire suivre leur enfant. On est face à un véritable problème de santé publique! ".

Autre signe du profond malaise qui règne au sein de cette profession paramédicale: " de très jeunes logopèdes sorties de l’école depuis 5 ou 6 mois envisagent déjà de changer de profession. C’est dramatique! « .