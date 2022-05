Le secteur de la construction dépend principalement de deux matériaux de base: le métal et le béton. En Belgique, le marché du ciment est aux mains de trois grands groupes: CBR (HeidelbergCement), CCB (Cementir) et Holcim (Lafarge).Jusqu’à présent, ce secteur était relativement préservé par rapport à l’envolée des prix des matériaux. Mais depuis quelques semaines, le ciment a été happé dans le tourbillon inflationniste. "On est sur une hausse de 30 à 40%".

2. Cordon sanitaire: les partis doivent donner leur feu vert ce jeudi

Après une première réunion vendredi, les représentants du PS, du MR, d’Écolo, des Engagés et de DéFI se sont vus ce mercredi au siège du PS pour s’entendre sur une nouvelle mouture du texte définissant le cordon sanitaire politique. Le PTB n’a pas voulu y prendre part. Les participants s’étaient accordés pour signer une nouvelle charte le 8 mai, date symbolique s’il en est, vingt ans après la signature de la précédente charte.

3. Un centre dédié à la femme enceinte

Sage-femme une moitié de son temps, esthéticienne l’autre partie. On ne vous parle pas d’un nouveau super-héros de l’univers DCComics mais bien de Mathilde Kestremond qui vient se lancer dans une nouvelle aventure, le quart de siècle à peine passé! " Depuis trois ans, je suis sage-femme à la maternité des Dix Lunes à Ath. Mais je voue une passion à l’esthétique depuis que je suis toute petite. J’avais toujours eu l’envie de lier ces deux parties de ma vie. J’ai donc ouvert mon cabinet à Templeuve (à la rue Forzeau). C’était le bon moment dans ma vie ."

4. Philippe Gilbert en colère: «C’était beaucoup trop dangereux!»

Philippe Gilbert était remonté, ce mercredi, à l’arrivée de la deuxième étape des Quatre jours de Dunkerque. À quelques mètres du Zoo de Maubeuge, le Sanglier n’avait pas sa langue en poche et n’a pas hésité à dire sa façon de penser sur la dangerosité du circuit final. "C’est scandaleux, c’était beaucoup trop dangereux!", raconte l’ancien champion du monde. "Il y avait des bordures dans tous les sens, il y avait des morceaux de verre. C’est scandaleux d’avoir une arrivée comme ça. Il y a déjà eu des chutes au premier passage, pas mal de coureurs sont tombés. C’est inacceptable."

5. Pomès, Kris, del Giudice, etc.: nos 9 coups de cœur (ou de griffe) BD du 5 mai

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une panne de réseau, l’Irlande selon le duo Kris/Bailly, et une nouvelle dose de gags absurdes signés Reuzé. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

6. Visite d’un lieu étonnant, où la moitié des élèves est en pension… avec son cheval

L’école provinciale d’élevage et d’équitation de Gesves est unique en son genre en Wallonie. En trois ans, l’établissement est passé de 40 à environ 90 élèves. Les garçons (seulement 10) et filles viennent bien sûr de Belgique, mais aussi de France, du Grand-Duché, d’Italie ou de l’île Maurice. Commentaire du patron des lieux: "On a même une demande d’une famille belge installée au Chili" .

7. Quels sont les objectifs poursuivis par l’union de la gauche en France?

La messe est dite: ce mercredi, le Parti socialiste français a rejoint l’accord qui regroupera les quatre principales force politiques de la gauche française (LFI,EELV, PC, PS) en vue des élections législatives en juin prochain, sous le nom de Nupes (pour Nouvelle union populaire écologique et sociale).

8. Pompier, souvent une affaire de famille

9h du matin ce mercredi au poste de secours avancé de Basècles. Le lieutenant José Recuero est au milieu de ses troupes. Il donne les consignes avant de partir en cortège dans le village pour saluer la population. Ensuite, ce sera direction Blaton et la nouvelle caserne.

Ses hommes ont tenu à lui rendre hommage en organisant un déjeuner. L’émotion est à son comble. Les visages sont graves, concentrés.

"C’est un mauvais jour, dans le sens où nous quittons un lieu dans lequel nous avons vécu tellement de choses, des bonnes comme des moins bonnes. Des tas de moments à se côtoyer, à prendre du plaisir dans ce que nous faisions, avec toujours cette volonté d’agir au mieux lors de chaque intervention".

9. Pétrole russe: l’UE ferme les vannes

Sans surprise, le sixième paquet de sanctions contre la Russie proposé par la Commission européenne inclut un embargo "progressif" sur le pétrole russe. C’est ce qu’a annoncé la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, ce mercredi devant le Parlement à Strasbourg, lors d’un discours en marge de la session plénière qui réunit les députés européens.

10. Moins de vols en 2021, sauf par ruse

D’après les chiffres compilés par police locale, la criminalité est restée assez stable en 2021 sur les territoires de Nivelles et de Genappe. Alors que 3940 délits avaient été enregistrés en 2020, ce nombre tombe à 3259 pour l’an dernier. Moins 17%! Mais les responsables tempèrent...

