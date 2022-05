Quels sont les objectifs poursuivis par l'union de la gauche en France ?

À eux quatre, ces partis, qui se sont pourtant étrillés sur divers sujets (Europe, OTAN, nucléaire, etc.) pendant la présidentielle, entendent bien rafler la mise aux élections législatives de juin prochain. Ils devront pour cela emporter la majorité des 577 circonscriptions françaises. "Nous voulons faire élire des député·es dans une majorité de circonscriptions, pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale (RSA sous condition de travail gratuit et retraite à 65 ans) et battre l’extrême droite" , a déclaré le parti par voie de communiqué, citant une série d’objectifs communs, tels la revalorisation du Smic à 1400 euros net ou le blocage des prix de produits de première nécessité. Le parti accepte sans broncher l’accession de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre si la coalition venait à l’emporter en juin prochain: "Dans cette perspective, conformément à la tradition républicaine, le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l’Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon" , écrit le PS, qui devait toutefois faire valider cet accord par le bureau national du parti ce mercredi soir.

Ancrage local

Théoriquement, emporter la majorité à l’Assemblée nationale n’est pas impossible, d’autant que le Parti socialiste dispose d’un solide ancrage local. Mais certains poids lourds ne digèrent pas cette alliance avec LFI, qu’ils jugent contraire aux valeurs socialistes, en particulier sur la question européenne. L’ancien ministre de François Hollande Stéphane Le Foll a déjà annoncé qu’il mènerait campagne avec les dissidents, tandis que l’ancien premier ministre du même François Hollande, Bernard Cazeneuve, a annoncé qu’il quittait le parti. Ironiquement, celui qui l’avait précédé à ce poste, l’ancien socialiste Manuel Valls, briguera une circonscription (celle des Français de l’étranger installés en Espagne et au Portugal), pour le compte de LREM, parti de la majorité présidentielle.

"C’est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source" , a pour sa part écrit sur Twitter le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, citant Jean Jaurès, une référence à l’orientation politique prise par le parti sous la présidence de François Hollande, dont le premier secrétaire a souvent étrillé le bilan qu’il juge désastreux, tant pour le pays que pour le PS.