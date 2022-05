Anna est finalement libérée de son enfer par un flic têtu qui a voué une partie de sa vie et sa santé à cette enquête.

Commence alors pour elle une nouvelle épreuve: aider la police à retrouver son ravisseur.

C’est là qu’entre en scène le capitaine Victor Coste, écorché vif, qui vit à Saint-Pierre, île perdue dans les brumes de l’Atlantique nord. Il y travaille dans le cadre d’un programme de protection des repentis et des témoins.

Le flic bourru parviendra-t-il à faire parler la jeune femme détruite par sa longue captivité?

Le sommet de l’art

En matière de polar, Olivier Norek, c’est le sommet de l’art. La crème de la crème.Et pour cause, après avoir été flic à la judiciaire pendant 18 ans, le bonhomme à de quoi raconter de terribles histoires.

"J’ai participé à un groupe spécialisé dans les enlèvements et les demandes de rançons, nous explique-t-il. Alors oui, je fais référence à Fourniret, à Dutroux. Mais ce n’est pas à eux que j’ai pensé, plutôt à leurs victimes."

Pour donner de la crédibilité à son récit, Olivier Norek est parti vivre trois mois sur cette île de Saint-Pierre. "C’est nécessaire, cette immersion, pour m’imprégner des décors, des habitants, des personnages. J’ai besoin d’aller sur place."

Dans cette histoire puissante, Norek joue avec son lecteur: "Plus il pense se rapprocher de la vérité, plus il s’en éloigne" , au point que le final est un coup de théâtre absolu. "Tous les personnages ont deux ou trois visages et cette capacité de changer de place, de rôle dans l’histoire. Quand on croit avoir tout compris, que l’on a l’impression d’en avoir fini, on réalise qu’il reste encore 60 pages."

Télé

Au fil de ses romans, depuis 10 ans, l’écriture d’Olivier Norek s’est enrichie. Elle a gagné en finesse, en puissance, en épaisseur… En littérature. "Oui, j’ai enlevé les petites roues du vélo (rires). Mes romans policiers deviennent plus romans que policiers. Au bout de 10 ans, je grandis de livre en livre."

L’auteur est désormais courtisé par la télévision. Son polar, Surface, va devenir une série en six épisodes. Une autre série à laquelle il a participé, Les invisibles , a été primée et une seconde saison est en cours d’écriture. Son roman Entre deux mondes , une immersion dans la "jungle" de Calais, véritable coup de poing, va devenir un dessin animé. Et il travaille également à l’écriture d’un téléfilm, Tout le monde ment .

Le flic désormais auteur est devenu un incontournable du polar en France. Mais il garde en lui la touchante humilité de ses débuts.

"J’étais un poulet, je reste un poulet, mais avec l’envie d’aller voir un peu vers de plus belles lettres. Je n’oublie jamais que j’ai été policier parce que c’est ça qui m’a rempli, qui m’a construit et qui m’a donné cette humanité."

Olivier Norek, «Dans les brumes de Capelans», Michel Lafon, 422 p.