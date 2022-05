Mesures renforcées pour encadrer les activités folkloriques estudiantines

Les activités folkloriques estudiantines devraient être soumises dès la rentrée académique prochaine à des mesures de sécurité renforcées, a annoncé la ministre Valérie Glatigny (MR), au lendemain d’une réunion de concertation avec les acteurs de ce secteur. Sur Bel-RTL, Mme Glatigny a dit vouloir imposer qu’au moins une personne reste totalement sobre lors de ces activités et qu’un responsable de la sécurité – formé aux premiers soins – soit à chaque fois désigné lors de celles-ci. La ministre veut aussi obliger les organisateurs d’activités estudiantines à avertir en amont les autorités locales pour leur permettre d’intervenir plus rapidement. Les réunions et activités non déclarées ne pourraient plus se produire. Mme Glatigny entend aussi bannir tout sexisme ou soumission à connotation sexuelle lors de ces activités.