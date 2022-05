Maître Modrikamen lance deux actions collectives destinées aux préjudiciés du Covid

"Jamais dans l’histoire de l’humanité, on n’a confiné les bien portants.C’est quelque chose de tout à fait neuf qui est venu de Chine jusqu’à nous.Et ces mesures étaient inutiles" , plaide Maître Modrikamen qui, après avoir mis un terme à une trajectoire politique populiste qui l’a laissé déçu, redevient l’avocat spécialiste des actions judiciaires collectives (la plus connue est Fortis). "Les études démontrent que les lockdowns n’ont aucun effet sur la santé publique et la mortalité. Il suffit de voir la Suède, où on n’a pas fermé les entreprises, ou la Floride.Je ne dis pas que leurs chiffres sont meilleurs mais ils ne sont pas pires."

Par son action judiciaire, l’avocat bruxellois vise directement l’État belge, mais aussi les consultants qui l’ont conseillé.Pas nécessairement les experts à titre individuel, "sauf s’ils ont commis une faute" .

Pour la seconde action, le timing est parfait puisqu’elle cible la loi sur l’obligation vaccinale des soignants qui, approuvée en Commission, passera bientôt en plénière. L’avocat en appelle aux parlementaires: "Ne provoquez pas une autre crise sanitaire (en privant de job d’indispensables soignants). Quelles que soient les consignes de vos partis, ayez du courage et un peu de raison." Et si la loi est votée malgré tout "nous serons prêts pour la combattre immédiatement devant la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État."