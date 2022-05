Le #JeuDuLabello sur TikTok: «Un feu de paille, le phénomène va rapidement disparaître»

Problème: ce jeu a pris une mauvaise tournure. Dans sa "nouvelle" version, les jeunes sont encouragés à mettre fin à leur vie. Concrètement, ils seraient invités à se scarifier ou à se suicider une fois que le tube de baume à lèvres est vide. Un principe qui inquiète des parents. Certains ont d’ailleurs réagi directement sur le réseau social.

Quand les défis sont poussés à l’extrême, l’autorégulation est rapide

Les réseaux sociaux font aujourd’hui partie du quotidien de nombreuses personnes et certains challenges deviennent rapidement viraux. Le #JeuDuLabello pourrait-il faire partie de ceux-là? Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre et professeur émérite de la Faculté de médecine de l’UCLouvain, est plutôt rassurant sur la question.

"Ce n’est pas la première fois que ce genre de défi débarque sur la toile", lance Jean-Yves Hayez. "Il y a quatre ou cinq ans, on parlait du challenge de la Baleine bleue. Le but était de relever 50 défis et le dernier poussait au suicide. Le phénomène est rapidement mort, les adolescents eux-mêmes ont abandonné le mouvement. Je pense que ce sera aussi le cas avec le #ChapstickChallenge. Quand les défis sont poussés à l’extrême, l’autorégulation est rapide. Ceci n’est donc qu’un feu de paille. La situation en Ukraine est bien plus préoccupante…"

Vous êtes parents et, malgré tout, inquiets? Pour notre pédopsychiatre, le mieux est d’en discuter avec ses enfants. "De façon générale, les parents cherchent à savoir ce que les jeunes de moins de 16 ans font sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, il est toujours recommandé de dialoguer sur tout ce qui se passe sur ces réseaux", affirme-t-il. "Différentes questions peuvent se poser: qu’est-ce que tu penses de ce challenge? Peux-tu accepter que des défis poussent à la mort? On peut toujours faire réfléchir l’ado tout en lui expliquant par après que ces jeux morbides n’ont aucun d’intérêt."