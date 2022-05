Le décret "Electricité" est voté: "On peut commencer à préparer les communautés d'énergie"

La révolution en question, c’est le projet de décret instaurant les notions de "clients actifs", de "communautés d’énergie" et aussi d’une "tarification incitative", porté par le ministre de l’Énergie Philippe Henry (Écolo). Il a été adopté mercredi en séance plénière du Parlement wallon, par la majorité PS, Écolo et MR. Le cdH a voté contre, le PTB s’est abstenu. " Forcément, une révolution, ça suscite des craintes chez certains conservateurs ", glisse Rodrigue Demeuse.

Dans les grandes lignes, le texte autorise une production décentralisée d’énergie à partir de sources renouvelables (photovoltaïque et éolien).Des clients peuvent ainsi se lancer dans le partage d’énergie, même pour les ménages qui ne sont pas eux-mêmes équipés pour devenir producteurs d’électricité. Il peut se concevoir au sein d’un seul immeuble, ou dans un périmètre local défini, avec des partenaires variés (entreprises, structures publiques, etc.) sous forme de communautés d’énergie.

Les gestionnaires de réseau (les GRD) deviennent des facilitateurs du marché. Et une nouvelle tarification devra inciter le client à déplacer sa consommation d’électricité vers les plages horaires où la production de renouvelable est abondante.

" Ce décret vise à mettre en œuvre la transition énergétique de manière efficace, au moindre coût, mais aussi de manière sociale et inclusive ", veut rassurer Philippe Henry.

Il reste en effet une part d’inquiétude même au sein de la majorité. Au PS, Laurent Léonard dit vouloir rester " attentif " au public précarisé, pour qui " devenir un client actif ne constitue pas un idéal ".Au MR, Manu Douette pointe un certain nombre " d’ambiguïtés et de zones floues".

Philippe Henry entend bien." Nous ne savons pas aujourd’hui comment les communauté d’énergie vont se déployer.On les suivra, on examinera leurs problèmes concrets.Si besoin, on adaptera le système ", réagit-il. Une évaluation est programmée. Des arrêtés d’exécution intégreront les précisions qui manquent aujourd’hui.Mais, insiste Phlippe Henry, les candidats au partage d’énergie ne sont pas obligés d’attendre." Ils peuvent déjà préparer leur projet. En 2023, on verra le démarrage des communautés d’énergie ". Et les nouveaux tarifs, c’est pour 2024.

Dans l’opposition, le PTB dit oui aux communautés d’énergie mais redoute la tarification dynamique. " On fait reposer le risque du marché sur les clients ", considère Antoine Hermant. Au cdH, François Desquesnes continue à regretter la lourdeur des procédures, " le manque d’ambition " du texte (" le décret de 2019 allait plus loin ") et la " frilosité " wallonne en ce qui concerne l’implémentation des compteurs communicants, l’outil nécessaire pour mesurer avec précision sa consommation en fonction de plages horaires multiples.