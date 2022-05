Le blues des mandataires: « On a tendance à un peu oublier ce qu’il y avait avant les crises »

Chamboulements

" Pour le Covid, on n’était pas spécialement préparé. Ça a chamboulé tous les plans. Un certain nombre de projets ont été freinés. Il fallait réagir au jour le jour à des choses un peu inattendues. Après chaque conférence de presse du Codeco, nous recevions de nombreuses questions de nos concitoyens, mais nous n’avions pas les réponses, car nous ne recevions pas davantage d’information.Il fallait bien souvent attendre 3 ou 4 jours pour recevoir le texte des mesures adoptées ."

Si cette situation a été difficile à vivre pour le bourgmestre et ses équipes, c’est aussi et surtout le manque de contacts avec les citoyens qui s’est révélé pesant pour Cédric Lerusse.

" Il n’y avait plus aucune manifestation. Nous devions faire face à l’inquiétude de nos citoyens, à leur mécontentement, mais il n’y avait plus de moment de convivialité, de discussion, cela a été difficile, oui. "

Second souffle

Surtout que, à peine la sortie de crise sanitaire pointait le bout du nez que Rendeux était frappée par les graves inondations de juillet 2021.

" On s’est retrouvés assez seuls, on a dû se débrouiller comme on pouvait . C’est surtout après les inondations que la situation s’est compliquée. On a été sollicité de toute part, de toutes les manières. Aujourd’hui, nous devons faire face à toutes des démarches administratives, de plus en plus lourdes, ce qui est éreintant.D’autant qu’en cas de crise il nous faut pouvoir réagit rapidement ."

Tout ceci fait que la commune a dû reporter la plupart de ses projets à moyen et long termes. " On a vraiment été occupé à gérer au jour le jour. Et maintenant que nous devons reconstruire (NDLR: après les inondations), nous devons faire face à l’explosion des prix des matériaux et une double indexation des salaires! "

Cédric Lerusse pointe cependant un point positif sur ces derniers mois: " Nous sommes contents de pouvoir revoir la population ". De quoi trouver son second souffle avant les échéances de 2024?