Farid répond à votre question météo: «Prévoit-on une vague de chaleur la semaine prochaine?»

QUELLE MÉTÉO POURCE JEUDI?

L’actuelle petite poche d’air froid stationnera encore quelques heures au-dessus du pays. Le matin, on retrouvera des nuages bas, voire quelques bancs de brouillard en plaine (Hainaut, Brabants, capitale et littoral), et des nuages de moyenne altitude sur le sud qui laisseront place à des éclaircies au fil des heures. Il fera sec partout. Il fera plus lumineux sur le sud dès le matin.

Fin de matinée et l’après-midi, l’anticyclone va gagner du terrain et je pense que le ciel va se déchirer laissant de belles éclaircies apparaître. Pas mal de soleil à la mer mais de jolis cumulus joufflus qui vont éclore dans l’intérieur. Ces derniers seront parfois assez gros pour lâcher une ondée locale, mais pas plus de 10-15 min et 1 litre maximum. Le sud du relief et les Flandres seront épargnés et côté maxima, on atteindra 17-18°C en plaine, 14-15°C sur le relief et à la mer sous un vent d’ouest modéré. Le soir, on aura droit à nouveau à un ciel qui se dégage.