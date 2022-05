Et vive les chapeaux ronds

C’est cet esprit collectif et un brin belliqueux qui a séduit le documentariste, et l’a décidé à se pencher plus longuement sur la question: " Ce film est , dit-il encore, l’aboutissement d’un long travail dédié à la Bretagne, qui m’a pris le cœur il y a plusieurs années. J’ai été fasciné par ses côtes découpées, ses profondes campagnes et le parfum de liberté qui les traverse. Je me suis rapproché des Bretons parce que vit en eux le puissant mystère de l’attachement aux racines qui apporte des repères dans notre monde globalisé. J’admire cet esprit de résistance qui les a toujours caractérisés ."

C’est que de tout temps, les Bretons ont mené bien des batailles pour sauvegarder leur culture, riche de sa langue, de ses musiques, et de ses danses. Pourtant, la Bretagne fut longtemps une terre oubliée, délaissée par la République qui interdisait sa langue.

Région la plus peuplée et parmi les plus pauvres de France, elle connut l’exil de ses habitants de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années d’après-guerre. À partir des années soixante, la révolution agricole bouleversait la vie paysanne, et bien des Bretons embauchaient à l’usine – allaient-ils perdre leur identité pour autant?

Sa culture, longtemps soutenue par les prêtres catholiques, s’émancipa dans les années septante, portée par un nouveau souffle qui accompagna les colères bretonnes. La jeunesse se réappropriait alors sa langue et sa culture.

Si bien qu’aujourd’hui encore, la Bretagne est cette pépite remuante et irrévérencieuse dont les traditions, la beauté naturelle des rivages et les réussites économiques ont fait d’elle la région préférée des Français.

" Souvent humiliée et meurtrie, la Bretagne a su défendre sa voix face à la volonté assimilatrice de la République. Ce n’est pas pour rien si son drapeau, le Gwenn-ha-du, est devenu, dans les années septante, le symbole de nombreuses luttes ", conclut Frédéric Brunnquell.

