Des conseils communaux plus transparents

C’est un décret wallon exemplaire à plus d’un titre. Il est inspiré par l’opposition cdH (avant qu’elle se rebaptise Les Engagés), la majorité PS, MR et Écolo a rejoint l’initiative et le texte a été approuvé à l’unanimité. Plus important: il va changer la manière dont les citoyens (et les conseillers) ont accès aux informations d’un conseil communal.