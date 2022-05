Cordon sanitaire: les partis doivent donner leur feu vert ce jeudi

Les discussions de mercredi, nous rapporte-t-on parmi les participants, ont dans un premier temps été tendues, le MR souhaitant inclure au texte deux dimensions que les autres ne soutiennent pas: inclure le PTB dans le périmètre du cordon sanitaire au même titre que l’extrême droite et pouvoir débattre avec l’extrême droite là où le cordon sanitaire médiatique n’est pas appliqué. En Flandre, donc. Ces deux points ne figurent plus dans le texte final, que les partis se sont engagés à approuver pour ce jeudi midi au plus tard. Il implique l’extrême droite "et les mouvements de même nature" et ne devrait plus faire l’objet de nouvelles négociations.

Les libéraux l’approuveront-ils? C’est très probable, laissait-on entendre mercredi en haut lieu au MR.L’objectif ne consiste aucunement à provoquer une crise politique. Par contre, aux yeux du MR qui appelle les autres partis à être conséquents, l’absence du PTB à la signature du texte devrait de facto l’exclure de toute coalition à l’avenir. Qui vivra verra.