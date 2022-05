Fais comme tu veux, par Vincent Desguin Journaliste à Namur

Un an et demi, voilà le temps durant lequel j’aurai vaillamment résisté avant de tomber dans un de ces travers qui touchent de nombreux parents… Cette vieille manie qui consiste à projeter ses propres passions sur ses enfants. Cette semaine, un peu par hasard, après des années sans toucher un instrument, j’ai ressorti ma Fender du placard. Histoire de me convaincre que je n’ai pas tout perdu, je m’installe dans le salon et j’enchaîne quelques classiques archi-simples. La confiance est au plus haut! Soudainement, le fiston lâche ses petites voitures et rampe vers moi. Frisson! Aurais-je réussi à l’intéresser autrement que par un coucou beuh? Et s’il décidait de devenir guitariste? En commençant aussi jeune, il pourrait avoir un sacré niveau… Pendant que je me fais des films, sa petite main se tend vers l’instrument. Que va-t-il faire? C’est alors que, tout sourire, il se met à taper frénétiquement sur le manche. Raté, il jouera du Djembé, ou pas. En fait, il fera ce qu’il veut et ce sera très bien comme ça…

Dans l’actu

En pratique

Coup de cœur

