X [CRITIQUE] - Sexe, massacres et vidéo

Ce qu’on en pense

On pense au classique Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper devant cette nouvelle pépite horrifique de la maison de production A24 ( Midsommar, Hérédité ). Mais X a bien digéré ses références et les réinterprète à sa manière, nous plongeant dans un univers poisseux, tragicomique et anxiogène. Un scénario certes prévisible dans son exécution, mais un résultat fort de belles propositions de mise en scène – et qui fait la nique à l’Amérique puritaine.

Film d’horreur de Ti West. Avec Jenna Ortega et Mia Goth. Durée: 2h20.