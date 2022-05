Une pénurie d’oeufs bio à cause de la guerre en Ukraine?:«Un cri d’alarme» (vidéo)

Le maïs et le tournesol bio ont augmenté de 35%

Laurent Decaluwé, dont l’exploitation compte 15000 poules pondeuses, estime ainsi que les prix payés aux producteurs devraient être relevés " de 10 à 15%". Selon son analyse, il y a un risque de pénurie sur le marché car les producteurs s’interrogent sur leur avenir: " On en est à se demander si c’est rentable ou pas de remplir un poulailler. "

Fort heureusement, le secteur de la volaille a été des plus rentables ces dernières années et les producteurs ont pu engranger de la trésorerie.

Bio et labels en chute

Au niveau du secteur, on ne masque pas son inquiétude.La tendance négative est à la fois conjoncturelle en raison des conséquences de la guerre mais aussi structurelle car l’engouement pour le bio et les labels semble être retombé après le boom exceptionnel lié au confinement. Productions bio, labellisées ou sous cahier de charge de qualité sont en difficultés." Ce sont des produits qui ont tendance à moins se vendre ", constate Catherine Colot, chargée de mission aviculture au Collège des producteurs.

Pourquoi la situation est-elle plus préoccupante pour les producteurs d’œufs bio?Parce que la demande en œufs conventionnels, elle, a explosé.Ces producteurs sont aussi touchés par l’augmentation des charges et des frais de production mais la demande ne faiblit pas." On manque d’œufs au niveau européen car il y a une forte demande de l’industrie agroalimentaire.Ça fait donc tirer les prix vers le haut. " Ce qui permet ainsi aux producteurs de diluer les effets de la crise.

Moins de volaille ukrainienne et française

La guerre en Ukraine n’a pas que des effets négatifs sur le marché.Le prix des aliments pour volaille a effectivement grimpé en raison de la guerre mais ce pays était aussi exportateur de volaille.Conséquence: le marché intérieur européen est favorisé par la réduction de cette concurrence.La grippe aviaire a également provoqué des dégâts importants dans des exploitations françaises, " où l’élevage a été décimé en Vendée ", constate Catherine Colot. Ces situations conjointes ont aussi profité à la volaille conventionnelle wallonne. Mais pour la trentaine de producteurs d’œufs bio, c’est plus compliqué…

