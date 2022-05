Amoureux de la nature et des arts martiaux, Théo, trisomique d’une vingtaine d’années, vit dans les bois avec son père. Quand ce dernier s’absente, Théo se retrouve livré à lui-même et s’embarque dans un voyage initiatique, à la fois intérieur et extérieur…

Ce qu’on en pense

Une proposition de cinéma étonnante, qui navigue entre le poétique, l’onirique et… l’étrange. L’artiste pluridisciplinaire Damien Odoul livre un portrait original d’un héros particulier. Réjouissant au début, épuisant sur la durée.

Drame de Damien Odoul. Avec Théo Kermel. Durée: 1h36.