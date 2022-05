Ténor [CRITIQUE] – Rapatouille

Antoine, livreur de sushis et passionné de rap, vit en banlieue. Un jour, il croise la route de Mme Loyseau, professeur de chant à l’Opéra Garnier, qui lui propose de rejoindre ses cours.

Ce qu’on en pense

Des jeunes de cité que des bourgeois prennent sous leurs ailes pour les aider à explorer leur potentiel, c’est chose courante dans le cinéma français ( Du bout des doigts, Haute couture ). Mais au-delà de son récit cliché et déjà vu, Ténor réussit néanmoins à nous envoûter, et même nous émouvoir, grâce à MB14, chanteur et beatboxer au talent inouï.

Comédie de Claude Zidi Jr. Avec Michèle Laroque et MB14. Durée: 1h40.