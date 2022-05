Avec une audience de 446520 téléspectateurs (34,3% de parts de marché) sur La Une et 11,5 millions de téléspectateurs (45% de parts de marché) sur TF1 (avec une pointe au-dessus de 12 millions), il était clair que HPI allait connaître une suite rapide. Elle débarque ce mardi soir sur La Une (jeudi 12 mai sur TF1), toujours avec Audrey Fleurot dans le rôle de Morgane Alvaro, cette mère de famille de trois enfants, femme de ménage à haut potentiel intellectuel (160 de QI!) qui devient consultante pour la DCPJ (Direction centrale de la police judiciaire) de Lille et aide à résoudre plusieurs affaires.

"Ce personnage me tenait vraiment à cœur mais il est assez particulier et n’était pas assuré de trouver son public, indique-t-elle à nos confrères de TF1. Comme en plus j’y ai mis beaucoup de moi, j’étais d’autant plus contente qu’il touche autant de téléspectateurs."

«Ne pas se normaliser»

Dans cette nouvelle saison, tout l’enjeu était de maintenir Morgane dans une certaine galère, alors qu’elle a été officiellement engagée. "Elle ne devait surtout pas devenir une flic “classique” et se normaliser. Il fallait qu’elle soit de nouveau en mauvaise posture. Alice Chegaray-Breugnot, la directrice artistique et de collection, a eu cette idée géniale de lui faire perdre sa maison. Morgane se retrouve donc à la rue avec sa tribu et va devoir squatter chez les uns et les autres."

On imagine déjà la scène…

Là-dessus vient se greffer l’évolution de ses relations avec son collègue Adam Karadec (Mehdi Nebbou). "Dans la première saison, malgré les difficultés qu’il rencontrait à travailler avec cette femme un peu encombrante, Karadec tombait sous son charme, poursuit Audrey Fleurot. Dans ces nouveaux épisodes, le rapport s’inverse au moment où il tombe amoureux d’une autre. En fait, ils se ratent en permanence."

Pour pimenter le tout, les scénaristes ont imaginé l’intervention de Roxanne Acher (Clotilde Hesme), flic de l’IGPN (Inspection générale de la police nationale), missionnée pour enquêter sur le duo.

"L’histoire entre Roxanne et Karadec va forcément énerver Morgane, d’autant que ce nouveau personnage va essayer de l’écarter de la police. Elles commencent donc sur un relationnel assez compliqué et se confrontent professionnellement. Mais une sorte de reconnaissance et d’admiration mutuelle va aussi rapidement naître entre elles."

On le sait, l’une des grandes réussites de la première saison tient au caractère spontané de certaines scènes, basées sur l’improvisation. Un procédé qu’Audrey Fleurot a pris plaisir à reconduire dans cette deuxième saison. "Il faut rester dans un état d’esprit assez enfantin, être dans l’instant présent et faire des bêtises toute la journée pour maintenir l’inventivité. C’est d’ailleurs assez épuisant! Je m’amuse par exemple beaucoup avec un partenaire comme Rufus car il rebondit et on peut aller loin dans des impros drôles et magiques mais malheureusement trop longues pour être diffusées."

Cette saison 2 comportera à nouveau huit épisodes, filmés par quatre réalisateurs différents. "C’était à chaque fois un nouveau départ qui permettait d’apporter un autre souffle, une énergie différente."