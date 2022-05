Les bourgmestres en ont plein les bottes et ils veulent le faire savoir

C’est déjà énorme. Mais ce n’est pas tout.Le président de l’Union des villes et Communes de Wallonie Maxime Daye (MR), lui-même bourgmestre de Braine-le-Comte, est venu au Parlement wallon avec ses collègues vice-présidents pour faire un état des lieux à la fois morose, parfois tragique et surtout extrêmement pragmatique, de la "maison communale".

«Poignardé parce qu’il était bourgmestre…»

Les réseaux sociaux qui amènent brutalement insultes, menaces et fake news, une responsabilité de plus en plus lourde, y compris sur le plan pénal, une administration qui "ne parvient plus à attirer les talents", l’immense disponibilité que le citoyen attend de son premier représentant dans l’heure, le statut des élus locaux qui représente un frein important à plusieurs égards, la masse des compétences à connaître et à gérer au jour le jour… Les raisons de ce ras-le-bol ou de cette grosse fatigue ne sont pas exhaustives.

Il y a les drames aussi. Comme l’assassinat du bourgmestre de Mouscron Alfred Gadenne, le 11 septembre 2017. "S’il est poignardé ce soir-là, c’est bien parce qu’il est bourgmestre et qu’il représente le pouvoir communal", rappelle Paul-Olivier Delannois (PS), actuel bourgmestre de Tournai et vice-président de l’UVCW.

Démissions en série

En décembre dernier, 582 conseillers communaux avaient démissionné, 137 échevins et 30 bourgmestres. En Flandre, un échevin sur 10 a rendu son tablier à la mi-mandat. En France, même déprime générale chez les municipalistes.

"On ne vient pas ici en Calimero, nous avons des pistes", avance Maxime Daye. Il parle de simplification, d’accompagnement, de formation continue, etc.

Les bourgmestres d’Amay Jean-Michel Javaux (Ecolo) et de Malmedy Jean-Paul Bastin (Les Engagés), tous deux également vice-présidents de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, étaient aussi entendus par les députés wallons. Eux-mêmes souvent bourgmestres ou échevins, en congé ou pas de leurs fonctions communales.

Nous y revenons en détails ce lundi après-midi.