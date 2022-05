Dans son dernier “État de situation de sécheresse en Wallonie”, la Cellule d’expertise sécheresse du service public de Wallonie, qui regroupe les différents interlocuteurs du secteur de l’eau, avertit d’ailleurs que " l’indice de sécheresse de l’IRM, après avoir observé une situation stable durant le mois d’avril, tend désormais vers un scénario sec ".

Farid, le Monsieur Météo de L’Avenir le confirme: on ne devrait pas voir d’eau, ou très peu, durant toute cette première quinzaine de mai au moins.

En cause? Une récurrence anticyclonique entre le Royaume-Uni et la Scandinavie. Un phénomène qui dure depuis plusieurs semaines, avec pour conséquence une pluviométrie de… 2 litres en mars contre une moyenne de 59 litres (Uccle, comme station de référence). " Et avril a encore été sec avec 37 litres contre 47 en moyenne. "

Les semis ont soif

Deux éléments ont encore exacerbé la situation: d’abord un record d’ensoleillement en mars, avec 228 heures contre une moyenne de 125. " À titre de comparaison, la norme de juillet est de 210 heures, mais avec des journées nettement plus longues ", indique Farid.

L’autre élément, c’est un vent de nord-est qui est également présent depuis des semaines. Ce vent continental, plutôt froid, est très desséchant.

Et cela se voit au niveau des sols. Dans l’ouest et la partie centrale du pays, le sol est qualifié d’extrêmement sec, le sud du sillon Sambre et Meuse étant un peu plus épargné.

Au niveau des cultures, la situation devient tout doucement " préoccupante ", dit-on d’ailleurs à la Fédération Wallonne de l’Agriculture. Et le manque d’eau aura certainement un impact sur le développement des semis de céréales de printemps. Au vu des faibles précipitations attendues ces dix prochains jours, le problème va s’accentuer. Particulièrement dans les territoires situés à l’ouest du pays pour lesquels la Cellule d’expertise sécheresse annonce un scénario très sec.

Côté culture de légumes, " ce n’est pas encore un trop gros problème ", indique Alain Delvigne, assistant technique au centre interprofessionnel maraîcher. " Car en Wallonie, on a surtout du maraîchage en plein champ, ce qui permet d’irriguer. " Et c’est d’ailleurs ce qui se passe déjà. Bien plus tôt qu’à l’habitude donc, mais nécessaire pour faire démarrer les semis de choux, haricots ou carottes. " Certains maraîchers ont par contre un problème pour préparer leur sol , ajoute Alain Delvigne. Ce n’est pas possible car il est trop sec. Certains l’arrosent avant de le préparer, mais ce n’est possible que pour les petites surfaces. "

Les prochains jours n’amélioreront pas la situation, bien au contraire: " L’anticyclone se renforce , dit Farid. Et même si une petite instabilité est possible entre jeudi et samedi, il fera encore sec et on aura des températures de 20, 24 ou même 25 °C. "