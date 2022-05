Un guide a présenté le site et son histoire au couple royal et à la délégation belge, qui ont pris quelques photos. Après la visite du temple, le couple royal a pu découvrir une technologie immersive qui pourrait être utilisée dans le secteur du tourisme.

Le Roi et la Reine ont également discuté avec des chercheurs belges et grecs des nouvelles technologies utilisées en archéologie et pour la préservation du patrimoine culturel.