Le 7 mai, de 10h à 18h, Namur, rue Marie-Henriette 53

Pour son retour, après deux ans d’absence, le salon des étudiants de 2eannée de Marketing de l’Hénallux a choisi de se consacrer à la consommation raisonnée et locale. Entièrement coordonné et monté par les étudiants, il regroupe une trentaine d’exposants actifs dans le domaine. Parmi eux, des enseignes namuroises désormais bien connues telles que Ram’dam ou Jamu, des entreprises locales comme Wash Wash Cousin ou Natura, ou encore des artisans, Zeste de Patine, par exemple. Chaque stand offre la possibilité de déguster ses produits ou organise une animation en lien avec son travail.

Mais Eco’logic, c’est aussi deux conférences. L’une sera donnée à 13h par Adélaïde Charlier, la coordinatrice francophone du mouvement Youth for Climate belge et Louise Rosoux, une membre du même mouvement. Elles présenteront leur combat pour la planète et expliqueront comment chacun peut agir à son niveau.

L’autre conférence sera donnée par Adrien Voisin, enseignant à l’UNamur et à l’Hénallux qui parlera de l’impact de la technologie sur l’environnement.

D’autres animations seront organisées durant la journée, avec un seul mot d’ordre: s’amuser en repensant sa consommation.

www.salon-eco-logic.be

2. Plantation de vignes

Les 6 et 7 mai, Beaufays, Domaine Bellum Fagetum

Le vignoble Bellum Fagetum installé le long du Ravel reliant Embourg et Beaufays plantera 500 pieds de vigne à la main ce week-end. Il a donc besoin de bras pour creuser.

Ce jeune vignoble a été créé par Judith Michel et son compagnon Geoffrey Prinsens suite à la crise Covid. Ils ont acheté le terrain en face de leur maison et ont décidé de lancer ce projet sous forme de coopérative dans le but de faire de la vigne un lieu de rencontre et de partage. Le vin est fait en respectant l’environnement et le projet s’accompagne d’une finalité sociale.

Ceux qui n’ont pas la main verte sont aussi les bienvenus. Ils pourront assister à la plantation de 20000 pieds de vigne à la machine. Un bar sera installé dans les vignes et des animations pour les enfants sont également prévues: château gonflable, coloriages, ballons et balades sur le Ravel.

www.domainebf.be

3. Costa Lefkochir

Du 6 mai au 7 août, Liège, La Boverie

Des œuvres de 1987 à 2022 de Costa Lefkochir prendront possession de la Boverie dès ce week-end. Peintures, sculptures et installations retraceront le chemin parcouru par l’artiste grec. Au fil du parcours, les visiteurs sont appelés à réaliser une œuvre commune.

www.laboverie.com

4. Expo d’orchidées

Du 6 au 8 mai, Braine-le-Château, Maison du Bailli

L’Amazone Orchidées, le seul hybrideur wallon d’orchidées, présente une sélection de créations parmi les 1500 espèces et variétés cultivées dans ses serres de Nalinnes. Gérard Schmidt, qui crée des fleurs exclusives et uniques en Belgique sera présent pour répondre aux questions du public.

www.amazoneorchidees.be

5. Bières en fête

Du 6 au 8 mai, Mons, Grand-Place

Tout amateur de bière se doit de passer par Mons ce week-end pour la 26ème édition de Bière en fête. En tout, ce sont 23 brasseries qui présenteront plus de 80 bières artisanales sur la Grand-Place. Pour accompagner la dégustation, des concerts, concours et jeux sur le thème de la boisson houblonnée seront également organisés.

6. Relais des voyageurs

Les 7 et 8 mai, Namur, Pavillon de la Citadelle

Le premier festival entièrement dédié aux voyages simples et à l’itinérance ouvre ses portes ce week-end. Comptoir de rencontres et de conseils à la carte, il met en lumière les projets innovants dans le domaine du tourisme durable, de proximité et la micro-aventure. Au programme: ateliers, discussions, apéros, balades, et bien d’autres surprises.

www.relaisdesvoyageurs.com

7. Salon du bien-être

Du 6 au 8 mai, La Louvière, avenue de Mariemont, 10

Pour cette 7ème édition, des spécialistes du bien-être viendront présenter leurs savoirs dans des domaines aussi variés que la lithothérapie, le magnétisme, les massages, l’herboristerie, la voyance, l’hypnose ou l’astrologie. Des artisans (produits de bouche, bijoux, décoration) seront également de la partie.

www.salonbienetre.be

Le week-end prochain (14 et 15 mai)

Oiseaux chantants

Le 15 mai à 9h30, Comblain-au-pont, parking de la grotte

Organisée par l’ASBL Les découvertes de Comblain cette promenade printanière est axée sur le chant des oiseaux. Elle est accessible à tous et dure environ trois heures. D’autres sont régulièrement prévues jusqu’au 4 novembre.

Réservation une semaine avant la balade au 04369 26 44.

www.decouvertes.be

Du rire à Rochefort

Du 11 au 28 mai, Rochefort, Centre culturel

Depuis 1981 le Festival International du Rire de Rochefort accueille chaque année le gratin de l’humour. Étalé sur trois semaines, cet événement incontournable fait avant tout découvrir les nouvelles recrues dans le domaine. Mais des artistes confirmés tels qu’Alex Vizorek ou Guillermo Guiz sont également à l’affiche.

www.festival-du-rire.be

Visite souterraine

Le 14 mai, à partir de 14h, Namur, Citadelle

Cette visite guidée des galeries souterraines de Boufflers est spécialement adaptée aux enfants entre 4 et 6 ans. Ils auront ainsi l’occasion de découvrir ces souterrains qui s’étendent de l’ancienne caserne de Terra Nova jusqu’au fossé séparant la citadelle de l’esplanade.

Réservation au 081 24 73 70.

www.citadelle.namur.be