La gauche française outragée, brisée… réunifiée?

Ne dites plus "parade nuptiale" mais simplement "Nupes", pour "Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale".Ce dimanche soir, La France Insoumise (LFI) a formalisé un accord avec Europe Écologie Les Verts (EELV) en vue des élections législatives, et officialisé, par la même occasion, le nom d’une (encore) hypothétique alliance regroupant les quatre forces majoritaires à la gauche de l’échiquier politique du pays (LFI, PS, EELV, PC).Devrait s’y ajouter le nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), mais pas Lutte Ouvrière (LO), pas intéressé par "la course au Parlement ", a lâché sa présidente, Nathalie Arthaud, à l’occasion de la fête des travailleurs lors du traditionnel premier mai. Les écologistes, quant à eux, ont "sécurisé" une centaine de candidatures provenant de leurs propres rangs: ces candidats n’auront donc face à eux aucune candidature LFI – et pas non plus, si les discussions aboutissent, de candidat PS ouPC.