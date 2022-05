Mais comme la nature a horreur du vide, la saga connaît une deuxième vie depuis 2019 et la sortie d’un premier film venu transposer, sur grand écran, son charme suranné. Suivi, aujourd’hui, d’un autre, dont l’action se situe dans son exacte foulée.

Lady Mary Talbot est donc désormais mariée à son aventurier, forcément parti courir moult dangers au bout du monde. Fort heureusement, le quotidien s’anime lorsqu’une proposition singulière est faite à la "Lady": un producteur aimerait tourner un film à Downton. So shocking pour certains, mais une nécessité au regard de l’état du toit, qu’un gros chèque – même issu de "saltimbanques" – aiderait à rénover.

Le brave Robert a de toutes façons d’autres chats à fouetter: le voilà engagé dans un voyage vers le Sud de la France, où sa mère vient d’hériter d’une villa d’un de ses amours de jeunesse… au grand dam de sa veuve, pas vraiment enchantée à l’idée de se faire déplumer.

Maggie Smith toujours là

Deux nouvelles intrigues qui font assurément le sel de cette reprise, d’autant qu’elle permet, dans sa partie française, d’apercevoir longuement Nathalie Baye et notre compatriote Jonathan Zaccaï, tout heureux de s’inviter à la table des lords anglais.

Pour le reste, les qualités du show demeurent: de la classe, des répliques saillantes et Maggie Smith, toujours de la partie… et qui n’en finit plus de mourir. C’est d’ailleurs tout le problème de ce deuxième film pour ceux qui ne goûtent pas plus que ça au ton so british du programme: après un premier film réussi, on a furieusement l’impression de se voir resservir les mêmes plats et ressorts, encore et encore, entre la trop longue agonie de la Comtesse donc, et le difficile coming out de Barrow, dont les intrigues sentimentales ne cessent décidément d’intriguer. Et d’alimenter un programme qui est, peut-être, arrivé au bout du chemin. The End?

Comédie historique de Simon Curtis. Avec Hugh Bonneville et Michelle Dockery. Durée: 2h03.