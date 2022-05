Aux États-Unis, le droit à l’avortement dans le viseur de la Cour suprême

Question d’autorité

"Nous estimons que ‘Roe’ et ‘Casey’ doivent être annulés" , écrit ainsi le juge Samuel Alito, qui estime que "la Constitution n’interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d’interdire l’avortement." Or, "Roe et Casey se sont arrogé cette autorité. Nous annulons maintenant ces décisions et rendons ce pouvoir au peuple et à ses représentants élus" , conclut le juge, nommé à la Cour par le président George W. Bush en 2005.

À l’époque, l’arrivée d’Alito à la Cour suprême avait réjoui les conservateurs américains, voyant là un allié de poids au sein de cette instance qui peut peser lourd sur la politique de la nation. Depuis le passage de Donald Trump à la Maison Blanche, 6 des 9 juges sont étiquettés du côté des conservateurs, rendant plausible une décision finale allant dans le sens d’une annulation de ces deux arrêts.

Le document rédigé par le juge Alito a été qualifié d’ "horrible et sans précédent" par Alexis McGill Johnson présidente de l’ONG Planned Parenthood (celle-là même qui fut à l’origine de l’arrêt du même nom) et qui est active dans les soins de santé et particulièrement ce qui concerne l’avortement, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

« Nous continuerons à nous battre comme un diable pour protéger le droit d’accéder à un avortement sûr et légal » , a assuré cette dernière alors que les lois anti-avortement se sont multipliées aux quatre coins du pays ces dernières années.Ainsi du Texas, qui interdit l’avortement après six semaines de grossesse, ou du Mississipi, qui entend abroger ou rendre très compliqué le droit à l’avortement après la quinzième semaine de grossesse, quand bien même celle-ci résulterait de faits de viol ou d’inceste. Une loi sur laquelle la Cour suprême a justement été invitée à se pencher, et dont le jugement pourrait avoir pour conséquence l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade.