Voici les vingt-six pharmacies où l’on peut se faire vacciner contre le Covid

Sur rendez-vous

"De plus, souligne la pharmacienne, pas mal de patients n’ont pas de voiture pour se rendre dans un centre de vaccination" . Les officines vaccineront sur rendez-vous, et il sera bientôt possible de consulter leurs agendas sur le site www.jemevaccine.be .

La phase pilote se terminera le 30 juin prochain, mais l’idée est d’étendre ensuite le projet aux 96 pharmacies wallonnes qui délivrent déjà des doses de vaccins aux médecins, et qui ont reçu les formations adéquates.

On parle ici de trois formations, l’une pour la préparation des doses, une autre sur la pratique de l’injection et une troisième aux gestes de réanimation cardio-vasculaire. "C’est important même s’il n’y a pas d’accidents" , estime Didier Tenret, le président de l’Association des Unions de Pharmaciens (AUP).

Comme dans les centres de vaccination, le patient vacciné reste sous surveillance du pharmacien pendant 15 minutes après l’injection. Plus de 2000 pharmaciens auraient reçu ces formations.

En prévision de l’automne

"L’objectif est qu’à l’automne, les citoyens puissent plus facilement recevoir les doses de vaccin.Si la phase pilote est concluante, on étendra la vaccination à davantage de pharmacies, et même à l’ensemble des quelque 1800 officines de Wallonie" , explique même la ministre de la Santé. Si chacune des 262 communes wallonnes pouvait être desservie, ce serait déjà une étape importante.

Actuellement, les neuf centres de vaccination encore en service en Wallonie tournent au ralenti (environ 150 doses par jour dans celui de Charleroi, contre 2400 lors du pic). Mais on prévoit un net regain dees injections à l’automne.

"On parle de plus en plus de la quatrième dose, et ce sont 1,2 million de doses qui seraient programmées pour le mois de septembre", précise Didier Tenret. Elles viseront les personnes dont l’immunité conférée par le vaccin arrive à terme, mais également de nombreux jeunes qui n’ont peut-être jamais été vaccinés. "Il ne faut pas oublier les personnes qui n’ont pas reçu trois doses et qui veulent voyager dans des pays qui exigent un schéma vaccinal complet".

En parallèle, "on va aussi fluidifier les procédures pour les médecins" , précise Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq.Les doses pourraient directement être livrées à leur cabinet.

"Il y a peut-être des médecins qui, au départ, n’appréciaient pas trop que les pharmaciens vaccinent, mais ils se rendent aussi compte qu’ils ne peuvent tout assumer seuls. Et on sait que dans les pays qui autorisent les pharmaciens à vacciner, on a 15% de vaccination en plus, c’est prouvé" , conclut le président de l’AUP. Sans cacher qu’il voit là aussi une "ouverture" avant les pharmaciens wallons puissent, à leur tour, vacciner contre la grippe.