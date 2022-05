Nouveau préavis d’actions pour les agents du patrimoine wallon

Aujourd’hui, nouvel épisode de tensions: le front commun syndical vient de déposer un préavis d’action à durée indéterminée et estime que le gouvernement wallon s’en lave les mains.

" Le personnel ne semble pas satisfait de la gestion par le manager de crise ", fait remarquer la députée Gwenaëlle Grovonius (PS) à la ministre en charge du Patrimoine, Valérie De Bue (MR). En parallèle, la situation à la Paix-Dieu (Amay) inquiète aussi la députée PTBAlice Bernard." Les syndicats évoquent un mal-être qui a atteint des “seuils inadmissibles” et ajoutent que des “manifestations extrêmes de désespoir ne peuvent pas être exclues” ", alerte la députée de l’opposition.

La Paix-Dieu sous tension

" Je réfute les allégations en ce qui concerne mon absence de réaction. Le bien-être global des agents du SPW est ma priorité ", réagit Valérie De Bue. Elle va prendre le temps de détailler les procédures et les échanges mis en place avec chaque partie, les syndicats, le personnel et le management de l’AWaP.

Quant à la Paix-Dieu, " je confirme que le climat de travail est difficile ", rapporte Valérie De Bue. Le climat entre une partie des agents et la directrice s’est envenimé et une note collective a été diffusée en février." La direction fonctionnelle et d’appui (DFA) a été chargée de réunir les réactions des différentes parties.Une procédure est mise en place et les auteurs de la note ont été entendus ", détaille encore la ministre.

Mais la directrice, absente plusieurs semaines, n’a repris que ce 2 mai." On a des éléments mais seulement partiels. " Les conditions d’un retour au calme et à la sérénité ne sont pas réunies, observe la ministre. " Des mesures d’ordre ont été prises pour que la directrice limite ses contacts avec les agents de son service, dans l’intérêt du service et pour garantir le bien-être et la sécurité de tous. " Autrement dit, la directrice ne travaille plus là. " Et ce n’est pas une sanction.L’inspection du bien-être au travail s’est rendue à la Paix-Dieu le 27 avril dernier pour consulter les résultats de l’enquête psychosociale et du plan d’actions qui en avait découlé. " Des rencontres sont programmés avec toutes les parties.

Bref, " je ne méconnais ni l’importance de la crise à la Paix-Dieu ni la persistance de problèmes au sein de l’AWaP.Mais des mesures ont été prises et des actions sont programmées pour trouver des solutions. Et je souhaite rappeler que la situation à l’AWaP était bien plus aiguë il y a 2 ans ", termine Valérie De Bue.